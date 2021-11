Neymar, Mbappé, Saint-Maximin… le classement des meilleurs dribbleurs dans le monde

Si le classement des meilleurs dribbleurs, selon l'observatoire du football CIES, place Allan Saint-Maximin en tête des joueurs français en Europe, le meilleur dribbleur dans le monde est issu d'un autre club de Premier League.

Le meilleur dribbleur en Europe et dans le monde est… Adama Traoré ! Dans sa dernière lettre hebdomadaire parue cette semaine, l’observatoire du football CIES présente les résultats dévoilés par son partenaire InStat, chargé de récolter les données sur les dribbleurs les plus actifs dans 33 championnats choisis à travers le monde.

Les joueurs en question sont classés selon le nombre de dribbles réussis pour 100 minutes passées sur la pelouse. Et à ce petit jeu, l’ailier espagnol de Wolverhampton se révèle être le joueur le plus efficace, tous championnats confondus, devant des joueurs moins huppés, évoluant dans des championnats de moindre envergure, au Chili, en Russie, au Brésil, en Ukraine ou encore en Norvège. Adama Traoré compte 11,2 dribbles réussis pour 100 minutes de jeu.

Mbappé, 4e de Ligue 1

En Premier League, derrière Adama Traoré, on retrouve une vieille connaissance de Ligue 1, l’ancien Stéphanois et Niçois Allan Saint-Maximin, meilleur dribbleur français en Europe. Dans le championnat de France, le Rennais Kamaldeen Sulemana, recruté l’été dernier et très en vue depuis le début de la saison, devance le Brésilien Neymar et le joueur du SCO Sofiane Boufal, le champion du monde français Kylian Mbappé échouant au pied du podium, en quatrième position.

"En tête de classement des autres principaux championnats on trouve Rafael Leão (Milan AC) en Italie, Cody Gakpo (PSV Eindhoven) aux Pays-Bas, Alphonso Davies (Bayern Munich) en Allemagne, Vinícius Júnior (Real Madrid) en Espagne, Rabbi Matondo (Cercle Bruges) en Belgique et Liam Millar (FC Bâle) en Suisse. En Ligue 2 française, le jeune guingampais Matthias Phaëton devance la concurrence", observe le centre d’études.

Le classement mondial:

1.Adama Troaré (Wolverhampton) 11,24 dribbles toutes les 100 minutes de jeu

2. Nahuel Lujan (Universidad de Chile) 9,68

3. Chidera Ejuke (CSKA Moscou) 9,29

4. Erick de Arruda (Ceara) 8,35

5. Manor Solomon (8,09)

Le classement en Ligue 1:

1. Kamaldeen Sulemana (Rennes) 6,4 dribbles toutes les 100 minutes de jeu

2. Neymar (PSG) 6,28

3. Sofiane Boufal (Angers) 5,52

4. Kylian Mbappé (PSG) 5,33

5. Gerson Rodrigues (Troyes) 4,77