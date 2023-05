Premier League: Southampton officiellement relégué en Championship

Pour la première fois depuis onze ans, Southampton jouera en Championship (D2 anglaise) la saison prochaine. Derniers de Premier League, les Saints ne peuvent plus se sauver.

Après s'être habitué aux joutes de l'élite anglaise, Southampton va officillement évoluer en Championship, la deuxième division britannique, la saison prochaine. À nouveau battus par Fulham samedi (0-2), les Saints, derniers avec 24 points, ne peuvent plus espérer se maintenir, pusiqu'ils comptent huit longueurs de retard sur Everton, premier non-relégable, à deux journées de la fin de la saison.

Un passage en Premier League marqué par une qualification en Ligue Europa

Promu en Premier League à l'issue de la saison 2011-2012 après avoir terminé deuxième de Championship derrière Reading, Southampton n'avait cessé de progresser, terminant 14e en 2013, puis 8e, 7e, et enfin 6e en 2016, sous l'égide de Ronald Koeman. Le club s'était alors qualifié en Ligue Europa, échouant seulement à trois points de la quatrième place, détenue par Manchester City et qualificative pour la Ligue des champions.

Cette saison, le club du Hampshire a vécu un exercice cauchemardesque, ne remportant que six matchs de championnat pour autant de nuls et 24 revers. Les Saints n'ont même remporté aucune de leur onze dernières rencontres. West Ham, Nottingham, Everton, Leeds et Leicester sont encore à la lutte pour éviter les 18e et 19e places au terme de la saison.