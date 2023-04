Barça: "C'est sa maison, c'est là où il doit être", Koeman veut un retour de Messi

Ronald Koeman, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, s'est positionné en faveur d'un retour de Lionel Messi en Catalogne cet été, puisque l'Argentin arrive en fin de contrat au PSG.

Ancien entraîneur du FC Barcelone entre 2020 et 2021, Ronald Koeman a profité de la dernière saison de Lionel Messi avec le maillot des Blaugranas, avant que ce dernier ne rejoigne le PSG, libre de tout contrat. Cet été, "la Pulga" sera, sauf prolongation à Paris, de nouveau un joueur libre. Pour Koeman, nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Messi à une histoire à terminer du côté du Barça.

"Barcelone, c'est sa maison"

"Messi est le meilleur joueur du monde et quand il est parti, c'était difficile, a concédé l'ex-technicien barcelonais. L'équipe qui l'aura sera plus forte. [...] Le fait de voir Leo avec un autre maillot, c'est bizarre. Barcelone, c'est sa maison, c'est là où il doit être. Ce n'était pas une bonne chose que le conseil d'administration ne lui ait pas donné la chance de continuer. Je ne sais pas quel est le problème. [...] Je suis favorable à ce que Messi soit de nouveau un joueur du Barça" a confié Koeman ce mercredi, à l'occasion de la présentation d'un tournoi caritatif de golf et de padel qui se déroulera à Barcelone les 6 et 7 juillet.

Depuis plusieurs semaines, les appels du pied à Lionel Messi se multiplient : les supporters scandent son nom à chaque match au Camp Nou, Robert Lewandowski a glissé qu'il rêverait de jouer avec lui, et pendant ce temps, le président Joan Laporta serait en discussions avec le clan du septuple Ballon d'or.