Premier League: Tottenham face au spectre du "lasagna-gate" avant d’aller à Norwich

Tottenham n’a besoin que d’un point pour valider sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, dimanche lors du déplacement à Norwich. Mais un virus qui circule au sein de l’effectif inquiète et fait resurgir les fantômes d’un précédent épisode, le "lasagna-gate" en 2006.

Le 7 mai 2006, les Spurs entament la dernière journée de Premier League à la 4e place, avec un point d’avance sur les Gunners. En cas de victoire, Tottenham disputera la prochaine Ligue des champions. Mais au moment de se déplacer sur la pelouse de West Ham, une dizaine de joueurs sont malades, intoxiqués par les lasagnes servies la veille à l’hôtel. Tottenham s’incline 2-1 et Arsenal, vainqueur de son côté, décroche sur le gong sa qualification pour la C1.

Cet épisode, resté mythique en Angleterre sous le nom de "lasagna-gate", a été beaucoup raconté cette semaine, parce que les deux clubs de Londres, 16 ans après, offrent un scénario similaire. Tottenham devance Arsenal de deux points et doit en effet éviter la défaite, dimanche à Norwich, pour s’assurer jouer la Ligue des champions l’an prochain. Sauf que les fantômes d’une intoxication alimentaire ont fait leur retour ce vendredi, à 48 heures des rencontres décisives.

Conte rassure en conférence de presse

"J’apprends qu’il y a une épidémie d’intoxication alimentaire à Tottenham. Non, je ne rigole pas." Gary Lineker, par ce tweet posté en début d’après-midi, a inquiété tous les supporters des Spurs. Une information pas tout à fait confirmée, mais il y aurait bien quelques soucis actuellement chez les joueurs et le staff d’Antonio Conte.

"Il n’y a pas de suggestion d’une épidémie d’intoxication alimentaire à Tottenham malgré les rumeurs, a écrit Alasdair Gold, journaliste pour football.london. Toutefois, Harry Kane ne se sent pas bien – pas d’intoxication alimentaire – et sera évalué avant le match de dimanche." En conférence de presse, Antonio Conte a assuré que son attaquant serait là. "Harry ne veut pas rater ce genre de match."

Mais le coach italien a aussi reconnu qu’un virus touchait les Spurs. "Lors du dernier match, on avait trois ou quatre joueurs avec des problèmes d’estomac. Cette semaine, je dois être honnête, on a eu quelques cas, mais on a surmonté cette situation." L’hécatombe de malades, si elle a lieu, pourrait faire le bonheur des Gunners, contraints d’espérer une défaite des Spurs à Norwich pour décrocher leur qualification pour la prochaine Ligue des champions.