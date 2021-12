Premier League: Tuchel rappelé à l'ordre après sa déclaration contre un arbitre

Thomas Tuchel échappe à une enquête de la FA après avoir mis en doute l'impartialité de l'arbitre Mike Dean lors du match nul contre Brighton... mais l'entraîneur de Chelsea a été "rappelé à ses responsabilités".



La FA n'a pas apprécié les derniers commentaires de Thomas Tuchel. L'entraîneur de Chelsea va être réprimandé par la Football Association pour avoir mis en doute l'impartialité de l'arbitre Mike Dean après le match nul contre Brighton (1-1). Il a échappé à une sanction formelle mais il a reçu un avertissement sur sa conduite.

"Veut-il faire monter la tension ?"

La FA a examiné les commentaires de l'Allemand jeudi matin pour déterminer si les propos ont franchi le seuil des procédures disciplinaires. Mais ayant échappé à une enquête formelle, la FA a jugé le débordement de Tuchel suffisamment grave pour écrire à l'homme de 48 ans afin de lui rappeler ses responsabilités. Toutefois si un autre incident similaire se reproduit, l'issue de la procédure pour être différente.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Premier League

Thomas Tuchel était en colère après le match nul à domicile contre Brighton, alors que son équipe s'est éloignée de Manchester City dans la course au titre. L'entraîneur allemand s'en est pris à Mike Dean et aux officiels lors de sa conférence de presse d'après-match. "Il y avait 100 % penalty sur Christian Pulisic et un accrochage sur Mason Mount avant l'égalisation", a déclaré Tuchel.



Puis il s'en prend à l'arbitrage, coupable sur les deux actions pour lui : "Pourquoi doit-il siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne? Pourquoi ne pas attendre? Nous avons le VAR pour vérifier si c'est une faute. S'il décide qu'il y a faute, qu'il le fasse, mais pourquoi en est-il (Dean) si sûr, veut-il faire monter la tension? Et le penalty est une blague, pour ne pas interférer avec le VAR." Thomas Tuchel faisait référence à une faute sur Christian Pulisic pour laquelle il pensait que Chelsea aurait dû obtenir un penalty et siffler une faute sur Mason Mount avant que Danny Welbeck n'envoie le ballon dans les filets.

Le commentaire de Tuchel "veut-il faire monter la tension" est la remarque particulière qui lui a valu des ennuis avec la FA parce qu'elle implique que Dean avait un intérêt et remet en question son intégrité.

L'inquiétude pour Reece James

Par ailleurs, l'entraîneur des Blues attend des nouvelles définitives sur la blessure aux ischio-jambiers subie par Reece James contre Brighton. L'international anglais a passé un scanner jeudi pour déterminer l'étendue de la blessure, mais on craint que le défenseur latéral ait souffert d'une déchirure plutôt que d'un claquage, un scénario qui pourrait entraîner des mois plutôt que des semaines d'absence.

La probable blessure de Reece James serait un coup dur pour Tuchel, qui est déjà privé de son premier arrière gauche Ben Chilwell, qui ne jouera pas avant la saison prochaine. Chelsea a envisagé de rappeler Emerson Palmeiri, prêté à Lyon cet été, afin d'apaiser ses inquiétudes sur le côté gauche. Mais Chelsea n'a pas inséré de clause de rappel automatique dans l'accord avec l'OL, qui dispose d'une option d'achat.