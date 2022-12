Premier League: une jeune supportrice de City "marquée à vie" après avoir reçu un gobelet jeté par des fans de Liverpool

Une supportrice de Manchester City, âgée de 15 ans, a été blessée au visage la semaine passée après avoir reçu un gobelet en plastique rempli de pièces de monnaie et de liquide lancé par des fans de Liverpool. La photo d’une écharpe maculée de sang a notamment fait le tour des réseaux sociaux outre-Manche.

En Angleterre, la grande reprise du football de club a été entachée d’un incident entre supporters. Jeudi dernier, alors que Manchester City recevait Liverpool en 8e de finale de la Carabao Cup (victoire 3-2 des Skyblues), une supportrice des Citizens a été blessée par des fans des Reds.

Âgée de 15 ans, l’adolescente a reçu un gobelet en plastique rempli de pièces de monnaie et de liquide en plein visage. Comme rapporté par la presse anglaise, la photo de son écharpe maculée de sang a choqué les réseaux sociaux. La jeune supportrice de Manchester City a été soignée sur place par des ambulanciers.

L'écharpe de la jeune supportrice de Manchester City © Linkedin/Daily Mail

Liverpool a appelé la famille

"C'est une jeune de 15 ans qui aimait regarder son équipe avec le reste de sa famille et elle est maintenant marquée à vie, s’est attristé son père, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Je tiens à remercier les dizaines de fans du Liverpool qui nous ont contactés jusqu'à présent avec de gentils messages de soutien pour retrouver l'auteur. Je suis un papa qui demande justice pour sa fille blessée, c'est tout."

En plus des nombreux fans des Reds, la famille de la victime a également pu compter sur la sollicitude de Billy Hogan, le patron de Liverpool. "Nous avons reçu un appel de Liverpool directement, il s'est excusé sans réserve au nom du club, a ajouté le père. Je voudrais souligner qu'ils sont aussi déterminés que nous à éradiquer cet individu du football et à faire face aux conséquences de leurs actes."

Des insultes racistes envers des supporters handicapés

Ce choc entre Liverpool et City, premier match en Angleterre depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, a également été marqué par des insultes racistes proférées par des supporters des Skyblues à destinations de fans handicapés de Liverpool. "Il est extrêmement décevant qu'il y ait eu un certain nombre d'incidents tout à fait inacceptables, ont déclaré les clubs dans un communiqué commun. Ces incidents feront l'objet d'une enquête approfondie, seront signalés à la police et les personnes jugées responsables seront soumises au processus de sanction de leur club respectif."