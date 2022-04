Premier League: vers un retour de l’alcool en tribunes pendant les matchs, "une folie" selon la police

Le gouvernement britannique devrait autoriser la consommation d’alcool en tribunes pendant les matchs dès la saison prochaine pour la première fois depuis 37 ans, rapporte ce lundi la presse anglaise. À l’heure actuelle, c’est seulement possible dans les coursives et à la mi-temps des matchs.

On se dirige vers une petite révolution pour les supporters anglais. Comme le rapporte le Daily Mail, les spectateurs devraient être autorisés à consommer de l’alcool en tribunes pendant les matchs à partir de la saison prochaine. Le gouvernement britannique a approuvé ce lundi la révision d'une loi de 1985, qui interdit à un supporter de boire de l'alcool à son siège.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Premier League

Depuis 37 ans et cette décision prise pour lutter contre le hooliganisme, les fans présents dans les stades anglais ne peuvent consommer de l’alcool que dans les coursives et à la mi-temps des matchs. Désormais, ce sera possible à leur siège et pendant toute la durée de la rencontre.

"Le moment est bizarre", dénonce la police

L’English Football League (EFL), l’équivalent de la LFP chez nos voisins d’outre-Manche, se réjouit de cette décision qui va permettre aux clubs d’avoir des recettes en plus. L’instance a calculé que la possibilité de consommer de l’alcool à son siège offrirait en tout 35 millions de livres (41,5 millions d’euros) de recettes en plus, clubs de Premier League et de Championship confondus.

La nouvelle mesure inquiète cependant les forces de l’ordre. En novembre dernier, alors que la levée de cette interdiction était dans les tuyaux, Mark Roberts, chef de police dans le Cheshire, avait parlé d’une "folie" dans les colonnes du Daily Mail.

"On parle de quelque chose qui était mis en place pour rendre les matchs plus sûrs pour les fans. Cette proposition est faite à un moment où nous assistons à de nombreux cas inquiétants de violence dans le football à tous les niveaux, le moment est donc bizarre", avait déploré Mark Roberts.