La consommation d’alcool en tribunes de retour en Angleterre ?

Tracey Crouch, ministre des Sports britannique entre 2015 et 2019, dirige une étude sur le football menée par les supporters dont l’un des objectifs est d’obtenir le retour de l’alcool dans les tribunes des stades anglais. Les boissons alcoolisées sont interdites depuis 1985 pour lutter contre le hooliganisme.

L’alcool prochainement de retour dans les tribunes des stades anglais? Une étude menée par les supporters sous la direction de l’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch, souhaite modifier la façon dont l'alcool est consommé dans les stades, selon les informations du Times.



"Notre vision de l'alcool et du football est dépassée. C’est la raison pour laquelle je voudrais d'abord lancer un projet pilote. Nous devons recueillir des données. Mon point de vue n'est pas une sorte de vision altruiste selon laquelle les supporters devraient pouvoir boire au football. Il s'agit aussi de permettre aux clubs de subvenir à leurs besoins", explique-t-elle à la presse britannique.



En Angleterre, la consommation d’alcool à son siège est interdite depuis 1985, pour lutter contre le hooliganisme. En revanche, il est possible d’en consommer dans les coursives et à la mi-temps des matchs. Un règlement absurde selon Tracey Crouch.



"Nous incitons les gens à boire rapidement à la mi-temps. Et c'est l'aspect malsain de la relation des supporters de football avec l'alcool. Ils boivent beaucoup en un court laps de temps. Donc ma recommandation est de piloter cela et de ne pas avoir à descendre une pinte à la mi-temps", explique l’actuelle députée conservatrice.

Une manne financière supplémentaire pour les clubs ?

Les clubs qui font face à des soucis financiers, en raison notamment de la crise du Covid-19, pourraient avoir une nouvelle source de revenus avec le retour de l’alcool dans les tribunes.

"De nombreux clubs génèrent une grande partie de leurs revenus grâce à leurs bars et je pense qu'il est temps de réexaminer cette question. Nous avons cette situation bizarre où vous pouvez aller à Headingley et boire en tant que fan de cricket, mais allez à Elland Road et vous ne pouvez pas boire en tant que fan de football", explique la dirigeante de cette étude.



Si le dossier venait à être accepté, l’alcool pourrait faire son retour dans un premier temps dans les stades de Premier League et de Championship, avant que la mesure soit mise en place dans les divisions inférieures.



