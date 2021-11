Premier League: victoire difficile pour Tottenham, la première de Conte en championnat

Face à une équipe de Leeds en difficulté, Tottenham s’est imposé 2-1 grâce à Hojbjerg et Reguilon. Le premier succès en Premier League d’Antonio Conte depuis qu’il a été nommé à la tête des Spurs, au début du mois de novembre.

Tottenham a eu beaucoup de mal, preuve que l’arrivée d’Antonio Conte ne règle pas tous les problèmes. A domicile et face à une équipe de Leeds décimée par les absences de Bamford, Ayling, Raphinha, Rodrigo et Koch, les Spurs ont même concédé l’ouverture du score en première période, par l’intermédiaire de Daniel James, à la réception d’un centre de Jack Harrison.

Les Londoniens étaient alors apathiques, en manque d’idées avec le ballon et pris un peu trop facilement derrière. Ils ont toutefois réagi après la pause, bien plus incisifs, et ont fini par trouver l’ouverture. Pierre-Emile Hojbjerg, sur un ballon que n’a pas réussi à dégager la défense de Leeds, a égalisé avec un peu de réussite, d’une frappe pas tout à fait maîtrisée mais qui a trompé Ilan Meslier.

La première victoire de Conte en Premier League

Une dizaine de minutes plus tard, Sergio Reguilon a donné l’avantage à Tottenham, après avoir bien suivi un coup franc de Dier repoussé par le poteau. Laborieux mais suffisant pour les Spurs. Antonio Conte, nommé à la tête de l’équipe en début de mois, décroche ainsi sa première victoire en championnat, après le match nul contre Everton il y a quinze jours.

Grâce à ce succès et malgré l’inefficacité de son attaquant Harry Kane, Tottenham revient donc à la septième place du championnat, devant Manchester United et à un point seulement d’Arsenal. De quoi enclencher peut-être une bonne dynamique avant une série de matchs abordables sur le papier face à Burnley, Brentford, Norwich et Brighton.