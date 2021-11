Équipe de France: de Maignan à Meslier, Lloris confiant pour l’avenir des jeunes gardiens

A la veille du match des Bleus en qualifications à la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan (20h45), Hugo Lloris a donné son avis sur le futur des gardiens en équipe de France. Le capitaine tricolore croit en un avenir brillant au poste, qui tarde un peu à se renouveler.

À 34 ans, Hugo Lloris représente le présent et le futur très proche de l’équipe de France. S’il semble des plus probables de voir le capitaine de l’équipe de France garder la cage tricolore lors de la prochaine Coupe du monde, l’indéboulonnable numéro 1 des Bleus (134 sélections) pourrait disputer sa dernière compétition internationale au Qatar. Et derrière, la hiérarchie au poste n’est pas encore clairement établie.

Questionné vendredi en conférence de presse sur la jeune génération de gardiens tricolores, Lloris a l’intime conviction que l’équipe de France n’a pas trop de soucis à se faire lorsqu’il devra définitivement passer le relais. "Il y a beaucoup de qualité à ce poste, avec (Mike) Maignan, (Alphonse) Areola aussi. Même si sa situation en club ne lui permet pas de s’exprimer totalement, il réalise de très bon matchs. Il a le niveau international et l’a déjà démontré. Après le Mondial 2018, il avait fait un match fantastique en Allemagne (six arrêts contre la Mannschaft, aucun gardien des Bleus n’avait alors fait mieux sur les dix dernières années, ndlr)", se souvient le portier de Tottenham.

"Illan Meslier fait de très belles choses en Premier League"

Après avoir cité les gardiens de l’AC Milan et de West Ham, Lloris a également glissé un mot pour l’un des gardiens français montants. Qui impressionne en Angleterre, titulaire dans le Leeds de Marcelo Biesla. "Plus loin, il y a Illan Meslier qui fait de très belles choses en Premier League. C’est un jeune gardien, mais par rapport à ce qu’il fait à son âge (21 ans), dans un championnat aussi fort, intense, ça démontre tout son potentiel. Il y a en d’autres derrière. Des choix sont faits. Benoit (Costil) est présent et cela récompense sa longévité au haut niveau. Il y aura des opportunités, à ces jeunes de les saisir."

Après un mois d’octobre plein de réussite et de succès, avec deux victoires renversantes contre la Belgique (2-3) et l’Espagne (1-2) pour s’offrir la deuxième édition de la Ligue des nations, les Bleus sont tournés vers leur dernier objectif de l’année. Ils peuvent, en cas de succès contre le Kazakhstan ce samedi (20h45), composter leur billet pour le Mondial 2022 au Qatar.