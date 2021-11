Tottenham: Conte met en garde ses joueurs sur l’hygiène de vie

Arrivé à Tottenham il y a quelques semaines pour redresser la barre, Antonio Conte va surveiller l’hygiène de vie de ses joueurs. En conférence de presse, l’entraîneur a expliqué qu’il compte s'assurer que tout le monde suive un programme de nutrition, pour avoir une condition physique optimale.

Neuvième au classement de Premier League, Tottenham a choisi de nommer Antonio Conte à la place de Nuno Espirito Santo il y a quelques semaines pour remonter la pente. Opposé ce dimanche (à 17h30) à Leeds, le coach italien compte bien emmener les Spurs vers les sommets. Pour ce faire, ce dernier a l’intention de surveiller de près l’hygiène de vie de ses joueurs.

En conférence de presse, Conte a confié que les performances sur le terrain ne dépendent pas seulement des entraînements: "Je considère qu’une bonne nutrition et une bonne attitude sont très, très importantes parce que, pour les joueurs, ce n’est pas seulement important de travailler à l’entraînement".

"Vous devez vous préparer de la meilleure façon possible, je considère que dormir est très important, bien manger est très important, a ajouté l'Italien. Ces deux aspects permettent aux joueurs de récupérer rapidement." Il a aussi mis en garde ceux susceptibles de ne pas vouloir suivre ces conseils: "Je peux voir les résultats de la nutritionniste et je peux voir s’ils sont bons ou pas".

Les Spurs sont prévenus, leur entraîneur ne va pas les laisser faire ce qu’ils veulent en dehors du terrain.

Une méthode déjà employée

Ce n’est pas la première fois que l’homme de 52 ans se penche sur l’hygiène de vie de ses joueurs. Que ce soit lors de son passage à Chelsea ou dans des clubs italiens, Conte assure qu’il a toujours agi ainsi: "Je l’ai fait non seulement à Chelsea, à la Juventus et à l’Inter Milan, mais aussi quand j’étais en Serie B avec Bari et Sienne".

Pour appuyer ses argument, l’ancien coach de la Nazionale affirme qu’une bonne condition physique permet de se blesser moins souvent: "Si vous pouvez récupérer rapidement, vous êtes prêt à travailler très dur et aussi à éviter les blessures. Être professionnel, cela signifie avoir toutes ces situations en tête".