Mercato: Conte ne voudrait plus de Lloris à Tottenham

Antonio Conte souhaiterait renouveler le poste de gardien numéro 1 de Tottenham la saison prochaine. Pilier des Spurs depuis de nombreuses saisons, Hugo Lloris n’entrerait pas dans les plans de son nouvel entraîneur sur le long terme, croit savoir la presse anglaise.

Après dix saisons à Tottenham, Hugo Lloris a fait son temps. C’est en tout cas ce que pense Antonio Conte, selon la presse anglaise ce jeudi. Coach des Spurs depuis deux semaines, le sulfureux italien semblerait vouloir procéder à un remue-ménage profond au sein de l'effectif londonien lors des prochains mois.

Le Telegraph croit ainsi savoir que Conte aimerait remplacer Lloris dans le but pour la saison prochaine, et aurait fait de Jordan Pickford (Everton) sa cible prioritaire pour succéder au capitaine de l'équipe de France, 136 sélections au compteur. Le Niçois est déjà entré dans sa dernière année de contrat à Londres, et l’ancien sélectionneur de la Nazionale ne serait pas pour le prolonger.

Plus ancien joueur dans l’effectif des Spurs, Hugo Lloris est à un carrefour de sa carrière, à bientôt 35 ans. Il les aura le 28 décembre prochain. Si Lloris peut rendre encore de fiers services dans le but, et reste l’un des piliers de son club et de sa sélection, Antonio Conte désirerait enclencher un renouvellement à ce poste clé. Devenu numéro 1 de la sélection anglaise, avec qui il a atteint la finale de la dernière Coupe du monde, Pickford est sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2024.