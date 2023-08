Pour la première fois hors Covid, les revenus du football européen vont chuter cette année et notamment en Ligue 1

Les revenus combinés des 5 grandes ligues européennes devraient baisser au cours de la saison 2023/2024 selon le rapport annuel Deloitte. Une chute d'environ 143 millions d'euros au total. Le championnat français s'en sort mieux que la Bundesliga et la Serie A où les revenus vont considérablement baisser. Ceux de la Premier League et de la Liga vont augmenter.

C'est assez rare pour être souligné. Les revenus combinés des cinq grandes ligues européennes chuteront de 0,7 % à 18 milliards d'euros au cours de la saison 2023/2024. Les revenus, des cinq grandes ligues européennes, avaient considérablement augmenté au cours des vingt dernières années principalement grâce à une hausse des droits TV.

Après plusieurs années avec des taux de croissance à deux et trois chiffres, le football européen devrait connaître un ralentissement pour cette saison. Selon les données présentées, ce sera la deuxième baisse de revenus après le Covid. Selon le rapport annuel de Deloitte sur les finances du football 2023, les revenus combinés de la Premier League, de la Liga, de la Bundesliga, de la Ligue 1 et de la Serie A se sont élevés à 11,3 milliards d'euros pour la saison 2013/2014. Cinq ans plus tard, ce chiffre a bondi de près de 50 % à 16,9 milliards d'euros. Cependant, après la pandémie de Covid-19, il a fallu deux ans pour que les cinq plus gros championnats européens se rétablissent complètement. Les statistiques montrent que leurs revenus combinés ont atteint 17,2 milliards d'euros en 2021/22 et ont dépassé la référence pré-pandémique de près de 17 milliards d'euros établie en 2018/19, grâce à une croissance de 815 millions d'euros des revenus commerciaux sur cette période.

Le rapport Deloitte prévoit une baisse des revenus, la deuxième au cours des 20 dernières années. Selon l'enquête, les 5 championnats européens vont générer un peu plus de 18 milliards d'euros lors de la saison 2023/2024, soit 143 millions d'euros de moins que la saison dernière. Ceci s'explique notamment avec la baisse attendue des revenus de droits TV pour les championnats italiens, français et allemands.

La Premier League conforte sa place de leader incontesté, la Ligue 1 s'en sort mieux que la Bundesliga et la Serie A

Une baisse de revenus qui s'annonce terrible pour la Serie A et la Bundesliga selon le rapport Deloitte. En effet, le championnat italien verra ses revenus diminuer de 150 millions d'euros pour la saison à venir. Ceci s'expliquerait notamment avec la fin du contrat de droits TV avec DAZN, qui expire à la fin de la saison. Même montant de perte attendu pour la Bundesliga. Cependant, la ligue allemande s'est mis en quête d'investisseurs mais doit pour l'instant faire face au véto des clubs. Concernant, la France et la Ligue 1, le rapport Deloitte prévoit une baisse de revenus à hauteur de 57 millions.

Contrairement à ces 3 championnats, la Premier League devrait assoir sa domination sur le football européen avec une augmentation des revenus à hauteur de 57 millions sur la saison 2023/2024. Enfin, la Liga, devraît voir un croissance encore plus importante avec une hausse de 100 millions d'euros l'année prochaine. Pour rappel, la LFP lancera l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir du mois de septembre pour la période 2024-2028.