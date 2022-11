Pris à partie par Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney lui répond

Les deux légendes de Manchester United s'interpellent par micro interposé.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Ronaldo qui pourtant n'en manque pas. Après l'interview fleuve de Cristiano Ronaldo, qui avait tiré à vue sur tout ce qui bouge ou a bougé à Manchester united, Wayne Rooney, autre légende du club, lui a répondu, au micro de CNN: "C'est un joueur fantastique. Lui et Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs du monde. Et ce n'est pas une critique, j'ai simplement dit que nous prenons tous de l'âge. Apparemment, il a du mal à se faire à l'idée."

Né en 1985 comme Ronaldo, mais avec une hygiène de vie beaucoup moins rigoriste, Wayne Rooney a depuis longtemps raccroché les crampons et entamé une carrière d'entraîneur.

"Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai..."

Dans les premiers extraits de l'interview fleuve de Cristiano Ronaldo, ce dernier avait sorti le lance-flamme pour se payer Wayne Rooney. "Je ne sais pas pourquoi il me critique autant... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau alors qu'on a le même âge. Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Mais c'est vrai..."

Dans un premier temps, la presse anglaise avait indiqué que Wayne Rooney, "interloqué" avait choisi de ne pas répondre. Il a manifestement changé d'avis.