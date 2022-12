Procès de Benjamin Mendy: le jury s’est retiré pour décider du verdict

Les membres du jury du procès de Benjamin Mendy en ont fini ce lundi avec le récapitulatif de chaque cas, version de l’accusation et version de la défense, concernant cette affaire. Le juge en charge du procès Mendy les a invités à se retirer pour délibérer et décider si le footballeur français et son co-accusé, Louis Saha Matturie, sont coupables ou non de chacune des accusations contre eux.

Le procès de Benjamin Mendy touche à sa fin. Après plusieurs mois à entendre les versions des plaignantes et des deux co-accusés, les jurés ont été invité à se retirer pour délibérer par le juge Steven Everett ce lundi.

Au terme de plusieurs journées où le tribunal a pu écouter un récapitulatif très exhaustif de chaque cas, avec les versions de chaque partie ainsi que les preuves à charge ou à décharge, les douze membres du jury vont donc devoir trancher.

>> Le procès Mendy en direct

Un verdict unanime nécessaire pour chaque accusation

Benjamin Mendy est accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle et les jurés vont devoir décider s’il est coupable ou non pour chacun des faits qui lui sont reprochés. Après avoir choisi un porte-parole parmi eux, pour organiser le bon déroulé des délibérations et que tout le monde puisse s’y exprimer librement, les huit hommes et les quatre femmes se sont retirés pour prendre une décision.

Avant leur départ, le juge Steven Everett leur a rappelé qu’il n’y a "aucune pression" liée au temps. Les jurés doivent ainsi tenir compte des 18 chefs d'accusation distincts contre Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie (aucun lien avec l’ancien footballeur). Pour chaque accusation, le jury doit aboutir à un verdict unanime. S'ils ne parviennent pas à une décision avant ce vendredi, les délibérations reprendront le 19 décembre, leur a également précisé le juge en charge du procès.

Mendy risque la perpétuité en Angleterre

Entre le nombre d’accusations distinctes contre Benjamin Mendy et son co-accusé, difficile de savoir quand le jury rendra son verdict mais cela peut prendre des heures ou des jours. Les douze jurés d'assises vont donc réaliser des délibérations, qui ne doivent pas durer moins de deux heures, afin de statuer sur cette affaire.

Si ce n’est pas possible, le verdict sera possible à la majorité de dix jurés sur douze. Comme depuis le début du procès, la question du consentement sera au cœur de la décision finale. Benjamin Mendy nie les sept chefs d’accusations de viol, la tentative de viol et l’agression sexuelle sur six femmes. En septembre, l'accusation d'une huitième femme avait été abandonnée, faute de preuve suffisante apportée par le parquet. Pour les faits qui lui sont reprochés, le Français risque la perpétuité en Angleterre.