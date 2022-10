Quand Erling Haaland enchaînait déjà les buts... à 13 ans

Le média norvégien Stavanger Aftenblad a diffusé une vidéo d'Erling Haaland à 13 ans, enchaînant but sur but dans un tournoi de foot indoor. La frappe du gauche de l'actuel attaquant de Manchester City fait déjà des ravages.

Il était difficile de prévoir en 2013 que le jeune Erling Haaland démarrerait la saison 2022-2023 avec 15 buts en 10 matchs de Premier League sous le maillot de Manchester City. Mais sur une vidéo partagée par le média norvégien Stavanger Aftenblad, on aperçoit un Haaland déjà imposant physiquement et dominateur sur le terrain.

La compilation est tirée d'une rencontre disputée par Erling Haaland lors d'un tournoi indoor. Le Norvégien, 13 ans sur les images, y porte le maillot du Bryne FK, où il a commencer à jouer au foot avant de rejoindre Molde à l'âge de 17 ans. Cheveux courts et tunique à manches longues, Haaland enchaîne les frappes puissantes du gauche avec une impression de facilité.

Interrogé sur son père professionnel

Lors de l'interview d'après-match, l'une de ses premières disponibles dans les archives, il est interrogé sur son père, Alf-Inge Haaland. Le journaliste ironise sur le peu de buts inscrits par Alf-Inge en carrière, alors que le jeune Erling les enchaîne à chaque rencontre. La vidéo est en ligne depuis environ un an, mais elle ressort ces derniers jours, amplifiée par le début de saison tonitruant du Norvégien.

Parce que depuis ces images, tout est allé très vite pour Haaland. Arrivé à Salzbourg à 19 ans, il n'y a passé que quelques mois, le temps d'être recruté par Dortmund et, deux ans et demi plus tard par Manchester City, où il affole les statisitiques. Aucune nouvelle, en revanche, des autres joueurs sur le terrain ce jour-là.