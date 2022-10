Manchester City: les records impressionnants que Haaland peut viser cette saison

Auteur d’un triplé dans le derby de Manchester dimanche (6-3), Erling Haaland compte déjà 17 buts en 11 matchs cette saison, dont 14 en Premier League. Un début de saison tonitruant, où le Norvégien pourrait aller chercher quelques records.

La nouvelle démonstration d’Erling Haaland dans le derby face à Manchester United dimanche (6-3) montre à quel point le Norvégien s’est parfaitement acclimaté à la Premier League. Avec déjà 14 buts en huit matchs de championnats, dont trois triplés consécutifs à domicile, le cyborg a déjà inscrit son nom dans les livres d’histoire en battant de nombreux records. D’autres pourraient d’ailleurs être battus par l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui part sur des bases (très) élevées.

• Le record de buts sur une saison en Premier League (34)

À ce rythme, Erling Haaland part sur des bases de 60 buts cette saison. S’il continue sur cette lancée, il pourrait pulvériser le record de buts sur une saison en championnat, co-détenu par Alan Shearer et Andy Cole (34). Mais cette marque a été établie sur un exercice à 42 matchs. Le record de l'ère Premier League à 38 matchs est détenu par Mohamed Salah, qui en a marqué 32 pour Liverpool en 2017-2018.

• Marquer face à 18 équipes de Premier League

Depuis le début de la saison, Erling Haaland est resté muet uniquement face à Bournemouth (4-0), où il avait toutefois distribué une passe décisive. Sinon, toutes les équipes qu’il a affronté sont passées à la moulinette: doublé face à West Ham, triplés face à Crystal Palace, Nottingham Forest et Manchester United, un but contre Newcastle, Aston Villa et Wolverhampton. S’il parvient à scorer face à 18 des 19 adversaires de City en PL, il battra le record détenu par Mohamed Salah (2017-2018), Ian Wright (1996-1997) et Robin Van Persie (2011-2012), qui avaient fait trembler les filets face à 17 formations du championnat.

• Plus grand nombre de buts sur une première saison (30)

Pour sa première saison en Premier League, Erling Haaland pourrait faire mieux que Kevin Phillips, qui avait scoré 30 pions avec Sunderland en 1999-2000 pour sa première pige chez les Black Cats. Un objectif réalisable, d’autant que le Norvégien sera frais en deuxième partie de saison puisqu’il ne disputera pas la Coupe du monde cet hiver.

• Plus grand nombre de triplés en une saison (5)

Avec trois triplés en huit matchs, Haaland fait déjà mieux que Cristiano Ronaldo, qui a mis 232 rencontres pour y arriver. Il peut logiquement prétendre à battre le record de triplés sur une saison de PL. En 1995-1996, Alan Shearer avait réussi cinq fois le coup du chapeau, face à Coventry, Nottingham Forest, West Ham, Bolton, Tottenham. Il reste 30 matchs à Haaland pour y parvenir.

• Plus grand nombre de matchs consécutifs avec un but (11)

Buteur lors de six matchs consécutifs, Erling Haaland peut aller chercher la longévité de Jamie Vardy, qui a marqué lors de onze rencontres d'affilées en 2015. Ses potentielles futures victimes? Southampton, Liverpool, Arsenal, Brighton, Leicester et Fulham, les prochains adversaires des Citizens en championnat.

• Plus grand nombre de matchs à l’extérieur consécutifs avec un but (9)

Même à l’extérieur, Haaland est à l’aise partout où il passe. La preuve en est, il a marqué lors de toutes les rencontres de Manchester City à l’extérieur: à West Ham, Newcastle, Aston Villa et Wolverhampton. Le record est détenu par Robin Van Persie, qui avait scoré lors de neuf matchs consécutifs à l’extérieur pour Arsenal entre le 1er janvier et le 22 mai 2011.

• Plus grand nombre de buts en un mois (10)

Depuis deux mois, le Norvégien fait preuve d’une grande constance. Déjà détenteur du record de buts sur le mois d’août (9), il a touché du doigt le plus grand nombre de buts sur un mois, réalisé par Luis Suarez en décembre 2013, où il avait fait trembler les filets à dix reprises sous le maillot de Liverpool. En septembre, il n’a marqué "que" deux buts en deux matchs. Avec déjà trois pions dans sa besace en octobre, il lui reste quatre matchs pour y parvenir. Au pire, il aura sept autres chances d’y arriver.

• Meilleur buteur sur une saison avec Manchester City (38)

Incroyable mais vrai, Haaland pourrait également dépoussiérer un record vieux de 100 ans, en marquant plus de 38 buts toutes compétitions confondues avec les Citizens. Le dernier joueur à y être parvenu est Tommy Johnson… en 1920. Avec déjà 17 buts, nul doute que l’ancien attaquant de Dortmund peut aller chercher un nouveau record.