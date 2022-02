Chelsea-Lille: Thiago Silva bat un record personnel à 37 ans

Thiago Silva, défenseur de Chelsea, a battu un record personnel mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions face à Lille (2-0). Celui du plus grand nombre de ballons gagnés dans un match.

Il y avait peu de doute mais Thiago Silva est encore un joueur décisif. Joueur indispensable de Thomas Tuchel, le défenseur de 37 ans s’est offert un record personnel, mardi face à Lille en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Il a gagné la possession du ballon douze fois lors de la rencontre, son plus gros total en carrière dans la compétition. La performance illustre sa longévité au plus haut niveau, lui qui disputait son 94e match en C1.

Le Brésilien est un incontournable du dispositif des Blues dans lequel il évolue à gauche d’une défense à trois avec Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Thiago Silva a rejoint Chelsea en août 2020 à la fin de son contrat avec le PSG où il avait passé huit ans. Depuis son arrivée, il a remporté la première Ligue des champions de sa carrière, la Supercoupe d’Europe et la coupe du monde des clubs.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

Avant la rencontre, Thomas Tuchel avait encensé l’ancien Milanais, qu’il avait déjà bien connu au PSG. "Bien sûr, les circonstances sont différentes parce que c’est un nouveau club et il y a des règles et une atmosphère différente, avait confié l’Allemand. Tous les clubs ont une atmosphère spéciale. C’était une atmosphère spéciale à Paris et c’est pareil à Chelsea. Au club de Chelsea il y a aussi cette mentalité qui veut gagner, qui veut être fort, et de jouer comme une équipe forte avec des joueurs d’expérience."

"Thiago était très courageux de prendre la décision de jouer en Premier League à son âge, de changer complètement sa vie avec son statut à Paris, avait-il ajouté. Il a été formidable depuis son arrivée et maintenant c’est le même. C’est un grand plaisir d’être son coach car c’est un exemple tous les jours. Il est très humble, il est exceptionnel."