Tottenham-Arsenal: "En six mois, je l'ai beaucoup entendu se plaindre", Conte tacle Arteta

Après le derby londonien ce jeudi en Premier League, où Tottenham a battu Arsenal (3-0), Antonio Conte a répondu à Mikel Arteta en conférence de presse, coupable selon lui de trop "se plaindre".

Le "North London derby" a tourné à l'avantage de Tottenham ce jeudi, victorieux à domicile d'Arsenal (3-0). Grâce à ce succès, les Spurs sont revenus à un point des Gunners à deux journées du terme de la Premier League, alors que les deux équipes luttent pour la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Après avoir concédé l'ouverture du score sur un penalty d'Harry Kane (22e), Arsenal a été réduit à 10 pour un coup de Rob Holding sur le visage de Heung-min Son (33e). De quoi rendre furieux Mikel Arteta. "Je ne peux pas mentir et si j'en parle, je serai suspendu donc je préfère ne pas le faire. Je veux être présent sur le banc lundi face à Newcastle", a lancé le technicien espagnol.

Conte à propos d'Arteta: "Je l'ai beaucoup entendu se plaindre"

"Mikel Arteta fait du très bon travail mais je l'ai beaucoup écouté se plaindre, a rétorqué Antonio Conte. Je pense qu'il doit se concentrer davantage sur son équipe et ne pas se plaindre. Le carton rouge était clair. Si nous voulons nous plaindre, nous pouvons le faire à chaque match. C'est mon conseil, s'il veut le suivre, c'est à lui d'en décider. Je m'en fiche. En six mois, je l'ai beaucoup entendu se plaindre, ce n'est pas bon."

Cette affiche décisive était initialement prévue en janvier dernier, mais elle avait été reportée à la demande d'Arsenal, dont l'équipe était touchée par le coronavirus. "Ils ont fait reporter le match pour cause de Covid avec un seul joueur positif. Je ne l'ai pas oublié, a répondu encore Conte. Je pourrais me plaindre de jouer notre match dimanche midi (contre Burnley, NDLR) alors qu'Arsenal jouera lundi soir. Ils ont plus de repos."

Trois minutes après l'expulsion, une déviation de la tête de Rodrigo Betancur a trouvé Kane seul au deuxième poteau, qui a doublé la mise d'une tête plongeante au ras de la pelouse (37e). Au retour des vestiaires, Son, sur un ballon mollement repoussé par Gabriel qui était à terre dans sa surface après un duel avec Kane, a tué tout suspense (47e). Mais ce dernier reste entier pour savoir lequel des deux clubs londoniens se qualifiera pour la plus prestigieuse compétition européenne. Arsenal, qui cherche à obtenir une première qualification en Ligue des champions depuis six ans, va devoir assurer face à Newcastle et Everton.