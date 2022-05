Premier League: Tottenham balaye Arsenal et relance la course à la Ligue des champions

Large vainqueur du derby face à Arsenal (3-0), Tottenham revient à un petit point des Gunners avant les deux dernières journées de championnat. Kane, auteur d’un doublé, et Son, ont encore marqué. Holding a été exclu après 33 minutes de jeu.

Avec une avance de quatre points avant ce match en retard de la 22e de Premier League, Arsenal avait l’occasion de plier la course à la Ligue des champions en s’imposant. Mais malgré une meilleure entame de match, les Gunners n’ont jamais été en mesure de contenir la fougue des Spurs et s’inclinent lourdement face à leur meilleur ennemi (3-0), loin d’avoir dit son dernier mot pour la quatrième place.

>> Revivez Tottenham-Arsenal (3-0)

Arsenal plombé par l'exclusion d'Holding

Une petite charge de Cédric dans le dos de Son ne laisse aucun doute à Paul Tierney qui désigne le point de penalty (21e). Kane a une occasion en or de débloquer ce derby et de surprendre les Gunners, pourtant mieux entrés dans leur match. Le buteur des Spurs ne vacille pas pour inscrire son 12e but de la saison d’un contrepied parfait.

Il marque sa 13e réalisation assez rapidement, en étant vigilant sur corner pour reprendre une tête de Bentancur au second poteau (37e). Tottenham fait le break avant la pause et peut être d’autant plus soulagé qu’Arsenal évolue à dix depuis quelques minutes et l’exclusion logique d’Holding pour deux fautes sur Son (33e).

Tottenham peut prendre la quatrième place dimanche

Les Gunners n’y sont plus du tout, sonnés par ce double coup de massue et seront punis dès l’entame de la seconde période par un but de l’attaquant sud-coréen. À 3-0, Tottenham a le match en main et gère davantage son avantage en vue des deux derniers matchs, sans laisser aucun espoir à son adversaire, qui perd également Gabriel sur blessure (76e).

Arsenal va rapidement devoir digérer cet échec puisque les hommes d'Arteta se rendront à St James’ Park ce lundi pour un déplacement périlleux. Entre temps, les Spurs peuvent récupérer la quatrième place en cas de résultat positif à domicile contre Burnley la veille. Le duel entre les deux ennemis du nord de Londres promet de faire rage jusqu’à la 38e journée de Premier League, la faute aux hommes de Conte, irrésistibles dans un Tottenham Hotspur Stadium en transe.