Tottenham-Arsenal: la consternation en Angleterre après l'agression de Ramsdale par un supporter

L'association des joueurs professionnels (PFA) s'est emparée de l'incident qui a marqué la fin du match qui opposait Arsenal et Tottenham (2-0) ce dimanche après-midi. Le gardien des Gunners, Aaron Ramsdale, a notamment essuyé un coup de pied de la part d'un supporter.

L’incident fait grand bruit en Angleterre. Un supporter de Tottenham a porté un coup au gardien d'Arsenal, Aaron Ramsdale, à l’issue du derby du nord de Londres remporté (2-0) par les Gunners chez le rival.

Ramsdale se dirigeait vers son poteau gauche pour récupérer sa bouteille d’eau lorsqu’il a été rattrapé par Gabriel qui souhaitait l’évacuer de la zone, sentant la tension monter d’un cran. Ramsdale tournait alors le dos aux supporters de Tottenham, moment choisi par l’un d’entre eux pour descendre à toutes enjambées et asséner un coup de pied au joueur de 24 ans.

L’association des joueurs en Angleterre prend cette affaire très au sérieux. "La violence envers les joueurs est totalement inacceptable. Ces types d’incidents se produisent bien trop souvent", s’alarme-t-elle dans un communiqué.

"Les joueurs ont le droit d'être en sécurité sur leur lieu de travail, poursuit-elle. Lorsqu'un joueur est attaqué, nous attendons que les lois et règlements en place pour le protéger soient correctement appliqués. En tant que syndicat des joueurs, nous considérons cette question comme prioritaire. Nous allons continuer à travailler avec les autorités pour exiger que les joueurs et le personnel soient mieux protégés sur leur lieu de travail."

Tottenham promet de retrouver le coupable

Les joueurs d’Arsenal et leur entraîneur Mikel Arteta se sont précipités dans la direction de Ramsdale pour l’éloigner de la foule hostile et ainsi éviter que la situation s’envenime, alors qu’un regroupement se formait autour du joueur. Ramsdale a reconnu qu’il avait gentiment chambré le public de Tottenham en réponse à ce que lui-même avait subi tout au long du match. Le gardien des Gunners s'est contenté d'embrasser l'écusson du club, ce qui a eu le don d'agacer un Richarlison très nerveux, lequel s'est empressé de l'empoigner, signe que la tension était plus que palpable.

"C'est dommage, car au bout du compte, ce n'est qu'un match de football. Les deux équipes ont essayé de m'éloigner, heureusement, rien de trop radical n'est arrivé", a déclaré Ramsdale à l’issue du match. Dans le camp d’en face, l’entraîneur Antonio Conte a lui aussi regretté que la rencontre ait été ternie par un tel incident: "Ce n’est pas bien, je le répète, nous devons faire preuve de respect à chaque instant."

Le club de Tottenham se dit consterné et promet de prendre les mesures les plus fortes à l'encontre du coupable, une fois qu'il sera identifié: "La violence sous toutes ses formes n'a pas sa place dans le football." Un but contre son camp d'Hugo Lloris et une frappe lointaine de Martin Odegaard ont permis à Arsenal de repartir avec les trois points. Les Gunners comptent désormais huit points d'avance en tête de la Premier League. Arsenal défiera Manchester United dimanche prochain.