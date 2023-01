Tottenham: Conte menace encore de partir

En déplacement ce mercredi sur la pelouse de Crystal Palace (21 heures), Tottenham est sous pression après sa défaite à domicile contre Aston Villa dimanche dernier (0-2). Le manager des Spurs, Antonio Conte, a de nouveau exprimé sa volonté de partir si le club londonien n'est pas en mesure de se battre pour remporter des trophées.

La défaite dimanche dernier à domicile contre Aston Villa (0-2) est encore dans toutes les têtes du côté de Tottenham, et spécialement dans celle d'Antonio Conte. Après avoir émis des doutes sur les capacités de son équipe à se battre pour des trophées cette saison, faute d'une "base solide", le technicien italien est revenu à la charge avant de se rendre, ce mercredi, sur la pelouse de Crystal Palace pour la 19e journée de Premier League.

"Si je ne veux pas accepter ma tâche qui est d'aider le club, alors je dois m'en aller"

Habitué à se battre pour le titre que ce soit à la Juventus, à Chelsea ou à l'Inter, Conte a expliqué que sa tâche avec les Spurs était "différente". "Ma tâche est d'aider le club, de construire une base et ensuite d'essayer de l'améliorer. Lorsque j'ai signé mon contrat en novembre 2021, j'ai trouvé le club dans un position difficile pour de nombreuses raisons. J'ai compris que mon rôle était d'essayer d'aider le club à revenir dans la bonne direction, sur les choix des joueurs, sur le travail, pour être mieux organisé et bâtir des fondations. Maintenant, si je veux rester ici, alors je dois l'accepter. Sinon, si je ne veux pas accepter cela, alors je dois m'en aller."

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, l'Italien de 53 ans bénéficie d'une clause de prolongation pour une année supplémentaire. Mais selon la presse anglaise, les dirigeants des Spurs ne souhaiteraient pas, pour le moment, la lever. D'autant plus si leur coach semble déterminé à quittter le navire. Car Conte a en effet multiplié les phrases fatalistes en conférence de presse, exprimant ainsi un gros désaveu envers ses joueurs.

"Je n’ai pas peur, mais ne me demandez pas des choses que je ne peux pas promettre. Cela crée une illusion et peut créer des rêves. Mais il faut être réaliste. Vous connaissez la situation", expliquait-il notamment après la défaite contre Aston Villa. Tottenham est, à l'heure actuelle, cinquième de Premier League à cinq points de la quatrième place et 14 points derrière le rival (et leader), Arsenal.