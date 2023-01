Tottenham-Aston Villa: la poignée de mains entre Lloris et Martinez, deux semaines après la finale du Mondial

Deux semaines exactement après la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, Hugo Lloris retrouve une place de titulaire à Tottenham pour affronter Aston Villa ce dimanche. Emiliano Martinez, lui, est remplaçant.

Il n'y aura pas vraiment de retrouvailles. Deux semaines après la finale de la Coupe du monde remportée par l'Argentine face aux Bleus (3-3, 4-2 tab), Hugo Lloris fait son retour dans le onze de départ de Tottenham ce dimanche contre Aston Villa (15h), pour la 18e journée de Premier League. Il avait pris place sur le banc lundi à Brentford (2-2).

Une poignée de mains

Du côté d'Aston Villa, le Suédois Robin Olsen a été préféré à Emiliano Martinez, bourreau de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but en finale du Mondial. Il n'est revenu à Birmingham que jeudi et a repris l'entraînement vendredi après avoir célébré pendant plusieurs jours le titre de sa sélection, avec plusieurs polémiques à la clé.

Il s'est fait remarquer dans son pays par une série de provocations et de dérapages. Et son entraîneur à Aston Villa Unai Emery n'a pas caché ses doutes sur l'état psychologique de son gardien cette semaine : "Je vais parler avec lui car je veux qu'il contrôle ses émotions. Nous devons avoir des valeurs, nous devons veiller à nos comportements lorsque nous sommes ensemble et face aux joueurs de l'équipe opposée."

Avant le coup d'envoi, dans le couloir du stade, Martinez s'est approché de Lloris et les deux hommes ont échangé une poignée de mains.

Un autre acteur de la finale de la Coupe du monde, le défenseur argentin de Tottenham Cristian Romero, est titulaire aux côtés de Clément Lenglet et Ben Davies. Pointés à la cinquième place de la Premier League, les Spurs ont besoin d'une victoire pour se rapprocher du podium. Aston Villa est 12e au coup d'envoi.