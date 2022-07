Tottenham: Conte pousse les joueurs au bord du malaise en préparation

Les joueurs de Tottenham frôlent le malaise lors des séances de pré-saison concoctées par Antonio Conte, lors du stage d’avant-saison en Corée du Sud sous une forte chaleur.

Les joueurs de Tottenham n’avaient pas encore pleinement mesuré la réputation d’Antonio Conte en terme d’exigence physique. Nommé en cours de saison dernière (novembre 2021) en remplacement de Nuno Espirito Santo, l’Italien mène sa première préparation d’avant-saison avec les Spurs. Et l’entraîneur ne ménage pas ses troupes. Malgré des conditions climatiques très rudes (30 degrés et un taux d’humidité élevé) en Corée du Sud où l’équipe est actuellement en stage, il les a fait traverser le terrain 42 fois pour déterminer les membres les plus résistants au cours d'une séance d'entraînement de deux heures.

Harry Kane a été l’un des premiers à s’effondrer au sol, malade et avec le besoin d’être rafraîchi par une serviette posée sur sa nuque. Il a été examiné par un membre du staff médical avant de terminer sa série. L’attaquant et d’autres internationaux impliqués dans des matchs jusqu’en juin, ont été exemptés des 42 longueurs et ont pu se contenter de 30.

Heung-Min Son a, lui, inquiété les 6.000 personnes assistant à cet entraînement militaire. Le Sud-Coréen, idolâtré sur ses terres, est aussi tombé au sol et a peiné à se relever malgré l’aidée de Harry Kane. C’est finalement le jeune attaquant Troy Parrott (20 ans) qui a remporté ce concours d’endurance en battant Bryan Gil et Davinson Sanchez dans une finale à trois à l’issue de ces courses effrénées de près de cinq kilomètres.

Au total, Conte a concocté trois séances en 24 heures pour son effectif qui sera engagé sur quatre tableaux la saison prochaine, dont la Ligue des champions. La deuxième session a commencé par un match à dix contre dix sur les deux tiers du terrain avant des exercices, des situations de matchs pour terminer par des courses à un rythme décent.

Conte avait prévenu

"Cette semaine, nous allons travailler des sessions doubles et disputer deux matches, avait prévenu Conte. Ce sera une bonne opportunité pour tous les joueurs, tout le groupe, de jouer et pour moi d'utiliser la rotation et d'amener ces joueurs à être en forme." Tottenham affrontera une équipe des meilleurs joueurs du championnat sud-coréen (K-League) mercredi soir avant de défier Séville samedi. Sergio Reguilon, Harry Winks, Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele n’ont pas été conviés à cette tournée alors que le club tente de s'en séparer.