Tottenham-Crystal Palace: le craquage de Zaha qui prend rouge lors du Boxing Day

Wilfried Zaha a été expulsé ce dimanche lors du match perdu par Crystal Palace face à Tottenham (0-3) en Premier League. L’Ivoirien a pété les plombs lors du Boxing Day en repoussant Davinson Sanchez avec trop de véhémence.

Patrick Vieira se souviendra longtemps de son premier Boxing Day en tant qu’entraîneur. Et pour cause, l’ancien milieu des Bleus et d’Arsenal a vécu un cauchemar ce dimanche à l’occasion de la 19e journée de Premier League. Testé positif au Covid-19 dans la matinée, le coach de Crystal Palace a été placé en isolement et n’a pas pu diriger son équipe lors du derby contre Tottenham.

C’est donc depuis son lieu d’isolement que le technicien français a assisté à la déroute des Eagles (3-0). Pire, Patrick Vieira ne pourra pas compter sur Wilfried Zaha après l’expulsion de l’attaquant ivoirien face aux Spurs.

Zaha épargné malgré son expulsion?

Dans la foulée des deux buts inscrits coup sur coup par Harry Kane et Lucas Moura, l’ailier de Crystal Palace a dégoupillé. Déjà averti quelques minutes plus tôt, Wilfried Zaha a projeté Davinson Sanchez à terre lors d’un duel le long de la ligne de touche. Si le défenseur colombien de Tottenham en a un peu rajouté, l’arbitre central a logiquement adressé un second avertissement à la star des Eagles.

Expulsé après son geste, Wilfried Zaha devrait néanmoins s’en tirer sans une lourde suspension. Exclu pour deux cartons jaunes et non pour un rouge direct, l’Ivoirien de Crystal Palace devrait donc manquer un seul match en Premier League, mardi contre Norwich, et pourrait ainsi prétendre à une place de titulaire lors d’un nouveau derby prévu samedi prochain face à West Ham.

Une dernière apparition contre les Hammers avant de rater plusieurs semaines de championnat à cause de la CAN (du 9 janvier au 6 février). Douzième du classement après sa défaite contre Tottenham, Crystal Palace tentera de basculer dans la première moitié avec la réception de Norwich. Comme Patrick Vieira, qui sera toujours en isolement, les Eagles devront aussi faire sans leur principal atout offensif contre les Canaries.