Mondial 2022: Zaha refuse sa sélection avec la Côte d’Ivoire

Cadre de Crystal Palace, Wilfried Zaha ne participera pas au prochain rassemblement avec la Côte d’Ivoire pour les qualifications en vue de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur Patrice Beaumelle a annoncé que l’ailier réfléchissait à son avenir avec l’équipe nationale.

Mauvaise nouvelle pour la Côte d’Ivoire. Après les forfaits de Gervinho et Jérémie Boga, blessés, les Ivoiriens ne pourront pas non plus compter sur Wilfried Zaha. Mais pas pour les mêmes raisons. Plus en vue avec Crystal Palace après un début de saison délicat, l’ailier aux trois buts en neuf matchs de championnat a refusé de rejoindre l’équipe nationale.

Au moment de dévoiler sa liste, le sélectionneur Patrice Beaumelle a évoqué l’absence de l’ancien joueur de Manchester United: "Il y a quelques jours, Zaha m’a envoyé un message pour dire que chaque fois qu’il vient (en équipe nationale), il rentre malade. Il m’a demandé de ne pas être appelé en novembre car il veut réfléchir à son avenir international".

Pour rappel, l’équipe africaine affrontera dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar, le Mozambique (13 novembre) et le Cameroun (16 novembre). Les Eléphants sont premiers du groupe D avec 10 points, avec seulement une unité d’avance sur les Camerounais.

"Moi je veux des soldats"

En réaction à la décision de Zaha, le sélectionneur a expliqué attendre de ses joueurs qu’ils soient prêts à tout donner pour leur équipe, peu importe les conséquences: "Moi je veux des soldats, des guerriers qui même avec un genou à terre vont venir en sélection. C’est un message que j’adresse haut et fort à chaque joueur."

À noter que ce n’est pas la première fois que le joueur de Crystal Palace refuse de venir à un rassemblement. En 2018, l’Ivoirien avait décliné l’invitation d’Ibrahim Kamara, qui entrainait l’équipe à l’époque, en évoquant des soucis personnels.