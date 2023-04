Tottenham: "Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière", Lloris très touché par les sifflets contre son équipier Sanchez

La défaite concédée à domicile par Tottenham face à Bournemouth (2-3) samedi lors de la 31e journée de Premier League a été marquée par les sifflets des fans des Spurs contre Davinson Sanchez. Le défenseur colombien a été impliqué sur les deux premiers buts encaissés par la formation londonienne. Après la rencontre, son capitaine Hugo Lloris s’est dit "triste" pour son partenaire.

Samedi cauchemardesque pour Davinson Sanchez. Le défenseur central colombien de Tottenham n’est pas près d’oublier son match face à Bournemouth. Ou plutôt son apparition. Car le défenseur international de 26 ans n’est resté que 23 minutes sur la pelouse sur la pelouse. Entré à la place de Clément Lenglet (35e), il a été remplacé à la 58e par Danjuma. Une sortie accompagnée par les huées du Tottenham Hotspur Stadium qui lui a fait payer très cher ses erreurs. Durant ses 23 minutes passées sur la pelouse, Sanchez fut en effet fautif sur les deux premiers buts des Cherries.

"Une triste histoire"

Très dur à encaisser surtout que les Londoniens se sont finalement inclinés 3-2 lors de ce match de la 31eme journée de Premier League, capital pour la course à l’Europe. Après le match, Hugo Lloris est apparu très touché, rappelant que ces sifflets sont apparus dès l’entrée du Colombien sur le terrain. "Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière, a reconnu le gardien et capitaine de Tottenham, interrogé par beIN Sports. Je me sens triste pour Davinson car c’est un équipier, un ami. Il se bat pour le club depuis des années. C’est juste triste. Une triste histoire pour le club, pour les fans, pour le joueur. C’est quelque chose qu’on ne veut pas voir dans le football."

"Un choix tactique" se justifie le coach de Tottenham

De son côté, l’entraîneur de Tottenham Cristian Stellini a assumé son choix et appelé ses joueurs à soutenir son défenseur : "C’est un moment difficile pour tout le monde. Je pensais qu’il était trop tôt pour faire entrer un attaquant car on menait 1-0 (quand Sanchez est entré, ndlr). Lorsqu’on a été mené 2-1, j’ai pensé que c’était le moment de sortir Davinson. C’était juste un choix tactique. On doit le soutenir car c’est un moment difficile pour lui et pour toute l’équipe." Après 31 matchs de championnat, Tottenham est 5eme de Premier League à trois points du podium.