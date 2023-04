Mercato: Tottenham pourrait casser sa tirelire pour un attaquant du Barça

A la recherche de solutions offensives pour la saison prochaine, la direction des Spurs songerait au jeune attaquant du Barça Ansu Fati. Selon The Daily Express, Tottenham pourrait même faire une offre à hauteur de 100 millions d'euros. Un transfert record en vue?

Vers un transfert historique? Selon The Daily Express, Tottenham pourrait casser sa tirelire afin de faire venir Ansu Fati cet été. Les dirigeants des Spurs auraient en effet reçu le feu vert du FC Barcelone afin de discuter d'un transfert qui se chiffrerait à 100 millions d'euros. Une somme qui permettrait au club catalan de se conformer aux exigences du fair-play financier de la Liga.

Le Barça favorable à son transfert

Une situation qui pourrait contraindre les Blaugranas à vendre Ansu Fati, bénéficiant encore d'une grande cote à l'étranger. De plus, l'attaquant ayant récupéré le numéro 10 du FC Barcelone a bénéficié de très peu de temps de jeu cette saison et son père avait vivement critiqué le club pour la mauvaise passe que traverse son fils. Un potentiel retour de Lionel Messi au Barça limiterait encore ses chances. Le joueur formé à la Masia serait suivi par plusieurs clubs anglais, comme Manchester United et donc Tottenham.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait prêt à se débarrasser du joueur de 20 ans dès cet été et l'agent de Fati, Jorge Mendes, aurait reçu le "feu vert" pour entamer les négociations en vue d'un éventuel transfert. Le journal catalan ajoute que le joueur préfère rester au Camp Nou et se battre pour sa place, mais Barcelone devrait se débarrasser de plusieurs joueurs après cette saison pour aider à équilibrer les comptes.

Prêt à débourser les 100 millions réclamés par le Barça?

L'autre journal catalan Sport assure que le Barça et Ansu Fati ne parleront pas de son avenir avant la fin de la saison et qu'il pourrait décider de changer d'air si Xavi lui indiquait qu'il ne fera pas partie du projet de la saison prochaine. De son côté, Tottenham chercherait à renforcer son attaque, alors que Richarlison n'a pas donné satisfaction. The Daily Express rappelle que si le duo Son-Kane est l'une des meilleures paires d'attaquants d'Europe, le premier a connu une petite baisse de régime quand le second n'est pas certain de rester à Tottenham.

Quoi qu'il en soit, Tottenham devrait recruter au moins deux joueurs offensifs et, selon les informations du média britannique, il aurait la capacité d'investir beaucoup d'argent et donc de débourser les 100 millions d'euros réclamés par le Barça pour Ansu Fati. Ce qui en ferait la recrue la plus chère de l'histoire de Tottenham. Le record étant jusqu'ici détenu par Tanguy Ndombélé, transféré en provenance de l'OL contre un chèque de 62 millions d'euros.