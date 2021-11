Tottenham: Lloris parle de Conte, "l'un des meilleurs entraîneurs des dernières années"

Au lendemain de la nomination d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham, le capitaine des Spurs Hugo Lloris a salué ce mercredi son nouvel entraîneur. En rappelant que les joueurs devront eux-mêmes en faire plus.

Antonio Conte est de retour dans le grand bain. Nommé sur le banc de Tottenham mardi, l'entraîneur italien va avoir comme mission de faire oublier au plus vite le fiasco Nuno Espirito Santo, limogé au bout de quatre petits mois, et de remettre les Spurs dans le droit chemin, alors que le club n'est que 9e de Premier League et 3e de son groupe de Ligue Europa Conference.

S'il a du pain sur la planche, l'ancien coach de l'Inter a en tout cas reçu ce mercredi le soutien du capitaine Hugo Lloris. Le portier français, en ayant une petite pensée pour Espirito Santo, s'est montré heureux à l'idée de travailler avec le technicien italien.

"Il est le genre d’entraîneur qui aide tous les joueurs à progresser, tout le club à s’améliorer, a lancé Lloris en conférence de presse, à la veille du match de Ligue Europa Conference contre le Vitesse Arnhem (jeudi, 21h sur RMC Sport). Son CV parle pour lui. Cette semaine est très importante pour le club, même si nous avons peu de temps pour préparer les deux matchs devant nous. Il (Conte) essaye de nous donner beaucoup d’informations sur la structure qu’il veut apporter à l’équipe. Et ensuite les joueurs devront répondre à ses attentes."

Et surtout en faire plus qu'avec son prédécesseur. "C’est une période un peu dure pour nous, convient Lloris. Ce n’est jamais facile de voir un entraîneur partir, et nous devons montrer du respect à Nuno. En même temps nous devons accueillir Antonio Conte et son staff de la meilleure manière, et nous tenir prêts à donner notre meilleur pour lui, pour le club et les supporters."

C'est visiblement ce qu'a demandé le nouveau coach lors de sa présentation au groupe. "C’est simple: il est très ambitieux, il croit en tous les joueurs dans le vestiaire, et il veut donner son meilleur pour aider l’équipe à progresser, glisse le gardien français. Il veut lui donner un cadre. Nous, en tant que joueurs nous devons donner davantage, nous devons montrer plus de responsabilités envers ce club. C’est une belle opportunité de travailler avec l’un des meilleurs managers des dernières années. Mais ce n’est pas le moment de parler, c’est le moment de travailler, et de croire de nouveau en notre équipe, pour atteindre petit à petit le niveau qui devrait être le nôtre."