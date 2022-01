Tottenham: Thimothée Lo-Tutala, l'autre gardien français chez les Spurs

En plus d'Hugo Lloris, Tottenham compte un autre gardien français dans ses rangs: Thimothée Lo-Tutala (18 ans). Un portier encore méconnu du public de ce côté de la Manche, mais qui garde pourtant les buts de l'équipe de France U19 depuis quelques mois.

Depuis le début de la saison, il arrive quotidiennement à Hugo Lloris de parler français durant les séances spécifiques gardiens à l’entraînement avec Tottenham. A ses côtés, Thimothée Lo-Tutala s’entraîne avec le groupe professionnel d’Antonio Conte chaque jour. De quoi prendre quelques conseils: "Hugo est impressionnant, confie l’international U19 français à RMC Sport. C’est l’un des meilleurs gardiens du monde, il est français et c’est top de l’avoir ici pour progresser."

A 18 ans, Lo-Tutala n’est pas encore très connu du football français. Parti à moins d’un an avec ses parents à Londres, le natif de Gonesse (Val d’Oise) a fait toutes ses gammes en Angleterre: le petit club du Belonians, puis des essais à Reading et West Ham, une première signature à Brentford avant de s’engager à Tottenham. Même avec une voix qui laisse entrevoir un accent d’outre-Manche, le portier se sent pourtant plus français qu’anglais. "Je revenais à chaques vacances en France voir mes cousins, on parlait toujours français, explique-t-il. Dans ma tête, je me suis toujours dit que j’allais revenir habiter en France. Je n’ai jamais fermé la porte à la sélection anglaise, ils m’ont appelé trois fois pour des rassemblements, mais je suis avec la France en U19 et je m’y sens bien."

Une nouvelle aventure l'été prochain ?

C’est d'abord Toni Jimenez, l’actuel entraîneur des gardiens du PSG, mais qui travaillait à Tottenham à l’époque de Mauricio Pochettino, qui a le premier fait monter le Franco-Anglais avec l’équipe première.

Et c’est son entraîneur des gardiens chez les jeunes à Tottenham qui a fait la démarche pour contacter la Fédération Française de Football il y a quelques mois. La FFF s’est alors mise à observer le portier avant de décider de l’appeler pour la première fois en septembre dernier. Depuis, Timothée Lo-Tutala est titulaire en sélection.

"Je pense que ce début de saison m’a bien fait progresser, avec l’entraînement tous les jours avec les professionnels mais aussi avec l'équipe de France, poursuit le gardien. Je me sens prêt pour le football professionnel, c’est le niveau que je veux atteindre, mais je sais que je dois être patient parce que je suis dans un club ambitieux."

En fin de contrat avec Tottenham, Timothée Lo-Tutala n’est pourtant pas certain de poursuivre chez les Spurs. La volonté de découvrir le monde pro pourrait pousser le joueur à découvrir un nouveau club. En réalisant, pourquoi pas, son rêve d'enfance: venir vivre en France.