Mercato: Ronaldo à nouveau sur le banc à quelques jours de la fin des transferts

Alors que les rumeurs de transferts su sextuple ballon d'or vont bon train, Cristiano Ronaldo débute à nouveau sur le banc ce samedi pour le match de Premier league Southampton-MAnchester united.

Voilà qui ne va pas arranger les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo. Et elles sont nombreuses: un coup envoyé à Naples, un coup au Sporting (on vous épargne le #RonaldOM dont on a déjà beaucoup parlé) , qui sait où jouera Cristiano Ronaldo le week-end prochain, alors que le mercato ferme ses portes dans les principaux championnats (mais pas au Portugal) jeudi soir.

Ronaldo sur le banc tout comme Maguire

Erik Ten Hag l'a à nouveau laissé sur le banc pour le match à Southampton (coup d'envoi à 13h30 ce samedi). Comme pour la victoire face à Liverpool lundi soir, Maguire est aussi laissé sur le banc au profit de la charnière Varane-Martinez.

Face à Liverpool, le technicien néerlandais l'avait même fait rentrer à la 86e minute, pour tenir le score, ce qui pouvait ressembler à un affront à Cristiano Ronaldo. Ce dernier, après une explosion contre les médias, est resté mutique sur les réseaux sociaux alors que les rumeurs augmentent à mesure que la deadline se rapproche.