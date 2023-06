Ukraine: Zinchenko ne serrera plus la main des Russes ou Bélarusses

Oleksandr Zinchenko (26 ans), joueur ukrainien d’Arsenal, milite pour interdire les athlètes russes et biélorusses de toutes les compétitions. Il les accuse de soutenir la guerre par leur silence et indique qu’il ne leur serrera plus la main.

Oleksandr Zinchenko (26 ans) a vu l’horreur au plus près. Le joueur d’Arsenal s’est récemment rendu en Ukraine, son pays, où il a constaté le quotidien "effrayant" de ses compatriotes, depuis le début de la guerre lancée par la Russie en février 2023. Il s’est d’ailleurs associé à la star Andrei Shevchenko pour organiser un match solidaire dont les fonds seront reversés à son pays.

Dans une interview au journaliste anglais Piers Morgan, il fait part de sa colère face le silence des athlètes russes et biélorusses (pays alliés) contre les attaques lancées par leur pays et indique qu’il lui est impossible de serrer la main des personnes de ces nationalités. Il milite d’ailleurs pour que les sportifs de ces deux pays soient bannis de toutes les compétitions.

"Vous pouvez dire 'ils n'ont rien fait'. Si, ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas réagi."

"Je n'accepterai jamais leur réaction, lance-t-il. Je dois être honnête. Vous pouvez dire "ils n'ont rien fait". Si, ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas réagi. Ils ont des millions de followers derrière eux et des chances de s'exprimer. Si vous avez 10 millions d'abonnés sur Instagram qui disent "Stop It", certaines personnes parmi ces 10 millions le diffuseront. Et ça marchera à la fin. Mais si personne ne parle parce qu'il a peur, ne nous appelez pas 'frères'. Plus jamais."

"Je fais partie des Ukrainiens qui n'aiment pas les voir au plus haut niveau dans n'importe quel sport, poursuit-il. Bien sûr, ils ne devraient pas être autorisés à concourir. Pourquoi? Combien de bombes et de roquettes ont été envoyées depuis la Biélorussie?"

Le joueur s’est dit prêt à aller combattre. ''Il y aura un moment où tout le monde sera là, explique-t-il. Ce sera le dernier appel ou quelque chose ou quoi que ce soit. Ce sera un appel. On y va, tous, on y va. Tout le monde ira. Bien sûr. En même temps, je pense à la façon dont je suis beaucoup plus utile d'ici en ce moment. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Combien de personnes ont été tuées lors de cette invasion? Je ne me vois pas me cacher quelque part."