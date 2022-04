Vente de Chelsea: l'offre du copropriétaire des Lakers tiendrait la corde

La vente de Chelsea pourrait être conclue par le consortium mené par Todd Boehly, copropriétaire des Lakers (basket) et Dodgers (baseball) de Los Angeles. D'après le Daily Mail, c'est ce dossier qui a le plus de chances de s'imposer.

Chelsea bientôt sous pavillon helvético-américain? Le consortium mené par Todd Boehly, copropriétaire des Lakers (basket) et Dodgers (baseball) de Los Angeles, se trouverait en pole pour racheter le club de football londonien. C'est ce que penserait l'un des rivaux dans ce processus de vente, selon une information rapportée jeudi soir par le Daily Mail.

L'offre de Todd Boehly implique le milliardaire suisse Hansjorg Wyss, mais aussi une caution locale: George Osborne, ministre britannique de l'Économie entre 2010 et 2016. Toujours d'après le tabloïd anglais, ce consortium tient la corde notamment en raison de sa trésorerie plus importante. De quoi satisfaire un peu plus la récente demande du propriétaire russe Roman Abramovich, qui aurait réclamé 500 millions de livres supplémentaires (environ 600 millions d'euros).

Forcée en raison des sanctions prononcées par le gouvernement britannique contre Roman Abramovich, par rapport à la guerre en Ukraine, la vente de Chelsea serait dans sa dernière ligne droite. La banque d'affaires Raine, mandatée par l'oligarque, devrait choisir le dossier gagnant dans les prochains jours.

Deux autres dossiers en lice

Après le retrait de la famille Ricketts, prise en grippe par les supporters, un autre dossier américain est toujours dans les tuyaux: celui de Stephen Pagliuca, co-propriétaire des Boston Celtics (basketball), avec Larry Tanenbaum, patron de la NBA. Une troisième offre demeure sur la table: celle de Martin Broughton, ancien président de Liverpool et de British Airways. Il s'est assuré le soutien de grands noms du sport, comme Sebastian Coe, l'ancien président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Londres 2012, la joueuse de tennis Serena Williams et le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton.