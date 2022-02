West Ham: Kurt Zouma pourrait perdre son principal sponsor pour avoir maltraité son chat

En plus de se voir potentiellement sanctionné par West Ham, Kurt Zouma pourrait perdre son sponsor Adidas après la publication de la vidéo où on le voit maltraiter un chat. Dans des propos rapportés par The Athletic, la marque aux trois bandes annonce avoir ouvert une enquête sur le sujet.

Les actes de maltraitance de Kurt Zouma (27 ans) sur son chat parus dans une vidéo relayée par The Sun risquent de coûter très cher au défenseur de West Ham. Si sa participation pour le match de ce mardi contre Watford (à 20h45) est remise en cause, le Français pourrait aussi voir ses sponsors le lâcher.

Alors que Zouma est représenté par Adidas, la marque a annoncé dans des propos rapportés par The Athletic l’ouverture d’une enquête concernant les faits de violence envers l'un de ses chats: "Nous sommes conscients qu’une vidéo profondément bouleversante circule en ligne. Aucun animal ne devrait être soumis à des abus cruels et injustifiés, et nous enquêtons sur cet incident en interne." Un nouveau coup dur en vue pour le joueur de 27 ans qui pourrait ne pas être le dernier.

West Ham durcit le ton

En plus de cette annonce, le média anglais révèle que West Ham compte organiser une audience disciplinaire interne. Une sanction de la part des Hammers est donc envisageable. À voir si celle-ci sera d’ordre financier, sportif ou les deux.

Patron de la défense des troupes de David Moyes avec douze apparitions en Premier League, le joueur pourrait donc voir sa formation se passer de ses services pendant un moment. Dans tous les cas, les Londoniens ont annoncé leur ferme intention d’avoir une discussion avec l’ancien de Chelsea: "Nous avons parlé à Kurt et nous allons traiter l’affaire en interne." Après avoir vu de nombreuses associations ayant vocation à protéger les animaux prendre position, l’international risque de payer très cher ses actes.