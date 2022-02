Affaire Kurt Zouma: sanctions au pénal, en club, en équipe de France... Ce que risque le joueur pour avoir frappé son chat

Kurt Zouma fait l’objet d’une grosse polémique en France et en Angleterre après la diffusion d’une vidéo où le joueur de West Ham maltraite son chat. Visé par une plainte, le défenseur des Bleus risque une sanction judiciaire mais pas forcément sportive. RMC Sport vous explique pourquoi.

A l’heure où West Ham défie Watford ce mardi lors de la 24e journée de Premier League, Kurt Zouma pourrait finalement se contenter de regarder le match depuis les tribunes ou devant sa télé. Titulaire indiscutable chez les Hammers, le Français risque pourtant d’être laissé en-dehors du groupe professionnel en raison d’une complication extra-sportive.

Filmé en train de mettre un coup de pied puis de lancer son chat, le joueur de 27 ans se retrouve pris dans une énorme polémique à la Cat-tape outre-Manche et surtout en France. A l’image de Marine Le Pen ou de l’association PETA, les critiques fusent contre l’international tricolore et une plainte a été déposée par la Fondation 30 millions d’amis.

Zouma pourrait perdre la garde ses chats

En Angleterre, la presse locale assure que le police ne devrait pas ouvrir d’enquête contre le défenseur de West Ham malgré la diffusion de la séquence par les tabloïds et notamment The Sun. Mais l’affaire a pris une autre tournure après l’intervention de plusieurs associations de protection des animaux en France et le défenseur risquerait jusqu’à cinq ans de prison selon la législation britannique. Encore faut-il qu’une plainte soit déposée de l’autre côté de la Manche.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a d’abord condamné les agissements de Kurt Zouma et a demandé qu’il soit sanctionné pour son comportement. Surtout, l’association a demandé à ce que la garde de ses deux chats lui soit "retirée de toute urgence" afin de les placer chez "chez quelqu’un capable de leur montrer du respect et l’empathie" au contraire du défenseur central formé à Saint-Etienne.

La loi française prévoit jusqu’à quatre ans de prison

Dans la foulée, la Fondation 30 million d’amis a fait franchir un nouveau pallier à cette triste histoire. La célèbre association française a annoncé qu’elle portait plainte contre Kurt Zouma pour maltraitance envers son chat. Si le footballeur s’est rendu coupable d’un tel acte à l’étranger, la loi de la République autorise des poursuites contre lui.

"Selon l’article 113-6 du Code Pénal, la loi pénale est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis", a précisé la Fondation 30 millions d’amis sur son site internet.

Publiée le 1er décembre 2021, une nouvelle loi est venue renforcer l’arsenal judiciaire pour sanctionner les violences commises contre les animaux. Dans de telles circonstances, l’article 521-1-1 du code pénal prévoit une peine maximale de "quatre ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende" en plus d’une éventuelle confiscation de l’animal et sa remise à une association de protection.

Le texte prévoit ainsi des sanctions aggravées, lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un enfant et quand l’auteur d’un tel acte est le propriétaire de l’animal. Dans le cas de Kurt Zouma ces trois facteurs aggravants pourraient ainsi être retenus si l’on se fie aux images diffusées dans la vidéo incriminante.

Zouma suspendu chez les Bleus ou à West Ham?

Dès la diffusion des images de Kurt Zouma et son chat sur les réseaux sociaux ou dans la presse britannique, le défenseur des Bleus a présenté des excuses et regretté son geste. Un acte de contrition qui pourrait jouer en sa faveur en cas d’éventuelles poursuites judiciaires. Néanmoins, le défenseur de West Ham et de l’équipe de France pourrait être sanctionné sportivement pour son comportement.

Attendu dans le onze des Hammers ce mardi contre Watford lors de la 24e journée de Premier League, Kurt Zouma pourrait finalement manquer le duel face au Hornets selon plusieurs médias. Pour l’instant, le club anglais a assuré qu’il gèrerait la situation en interne mas pourrait être contraint de changer sa position si la polémique continue d’enfler.

Patrice Evra et les Bleus à l'entraînement, le 14 juin 2010 © Icon Sport

En France, les instances du football n’ont pas encore communiqué sur cette affaire de la Cat-tape. La FFF n’a pas réagi malgré de nombreuses demandes et invectives émanant d’internautes. Faut-il pour autant compter sur une sanction ferme de la Fédération française contre Kurt Zouma? Pas sûr. Les sanctions officielles prises par l’instance sont dans les faits assez rares et concernent principalement des éléments liés au sport.

C’est ainsi que la dernière suspension annoncée contre un membre des Bleus remonte déjà à 2010 et à l’affaire de Knysna. Après l’échec de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, la FFF avait sanctionné Nicolas Anelka de 18 matchs de suspension. Patrice Evra avait écopé de cinq matchs en tant que capitaine de l’équipe de France. Frank Ribéry avait pris trois matchs de suspension pour son rôle quand Jérémy Toulalan avait été suspendu un match.

Une sanction morale de la part de Deschamps?

A défaut de sanctionner officiellement Kurt Zouma et de le suspendre de l’équipe de France, la FFF et le sélectionneur Didier Deschamps pourraient simplement décider de ne pas l’appeler lors des prochaines rencontres des Bleus. Si le défenseur central n’a rien commis de répréhensible d’un point de vue sportif, il risque de faire les frais de la mauvaise image qu’il renvoie de la sélection tricolore avec cette polémique liée à de la maltraitance animale.

"Le plus important, c’est que chaque joueur appelé a bien conscience des devoirs qu’il a, a confié Didier Deschamps mi-janvier sur France 5. Quand on vient et qu’on porte ce maillot, ce n’est pas recevoir, mais donner. Ils ont des devoirs par rapport au fait de représenter le pays et la nation. Non pas être exemplaires car je n’aime pas ce mot, mais être des exemples pour la jeune génération."

Sans punir de manière officielle Kurt Zouma, la FFF et le sélectionneur Didier Deschamps pourraient donc ne pas faire appel à lui lors des prochains rassemblements de l’équipe de France. Le technicien a déjà montré par le passé qu’il était capable d’adopter un tel comportement.

Après avoir refusé d’être suppléant pour le Mondial 2018, Adrien Rabiot a ensuite attendu plus de deux ans avant d’être rappelé sous le maillot tricolore. Idem pour Karim Benzema, privé des Bleus entre 2015 et 2021 après l’affaire de la sex-tape et le conflit judiciaire avec Mathieu Valbuena. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps décidera de se passer d’un soldat qui n’a jamais posé de problème au sein du groupe. Motif d’espoir pour Kurt Zouma: le milieu comme l’attaquant ont ensuite été rappelés par le sélectionneur après avoir mangé leur pain noir.