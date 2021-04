West Ham-Leicester: le gros coup des Hammers pour la Ligue des champions

West Ham s’est imposé face à Leicester, ce dimanche, lors de la 31e journée de Premier League (3-2). Avec un nouveau doublé de Jesse Lingard, toujours aussi irrésistible. Un succès qui place les Hammers à la 4e place du classement, devant Chelsea, Liverpool et Tottenham.

Voilà maintenant deux mois qu’il joue en apesanteur. Comme si tout était plus facile pour lui. Depuis qu’il a débarqué en prêt de Manchester United, Jesse Lingard est le joueur le plus décisif de Premier League. Un statut que l’attaquant de West Ham a confirmé lors du choc de haut de tableau face à Leicester, ce dimanche, lors de la 31e journée. L’international anglais a ouvert le score d’une étonnante frappe placée à l’entrée de la surface (29e). Avant de doubler la mise juste avant la pause, sur un caviar de Jarrod Bowen.

De quoi embellir un peu plus ses stats avec West Ham. En 9 apparitions, il en est désormais à 8 buts et 4 passes décisives. Mais son doublé n’a pas empêché son club de souffrir face aux Foxes. Les joueurs de David Moyes ont pourtant creusé l’écart après un troisième but de Bowen au retour des vestiaires. Mais ils se sont fait peur en fin de match. La faute à un doublé de Kelechi Iheanacho (70e, 91e), qui les a fait trembler jusqu’au coup de sifflet final. Après six longues minutes de temps additionnel passées à défendre devant la surface de Lukasz Fabianski.

West Ham revient à un point de Leicester

Malgré ce gros coup de chaud et les montées de Kasper Schmeichel sur corner, le club de la banlieue est de Londres a tenu bon. En serrant les dents. De quoi valider un succès précieux dans la course à la Ligue des champions. Avec cette 16e victoire de la saison, West Ham se retrouve 4e du classement, à seulement 1 point de Leicester, 3e. La lutte pour la C1 s’annonce palpitante jusqu’au bout alors que Chelsea, Liverpool et Tottenham sont juste derrière.