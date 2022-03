Le frère de Kurt Zouma inculpé pour avoir filmé la vidéo du chat maltraité

Déjà suspendu par son club en cinquième division anglaise pour avoir tourné une vidéo montrant Kurt Zouma frapper un chat, le frère de ce dernier Yoan a été inculpé par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

L’affaire Zouma continue de faire parler. Fermement critiqué pour avoir frappé son chat, Kurt a même été sifflé dans des stades anglais. Lors de l’opposition entre Liverpool et West Ham au début du mois de mars, le défenseur des Hammers a vu un avion faire passer le message "Cats Lives Matter."

Plusieurs semaines après cet acte de maltraitance, les conséquences commencent à tomber. Tristement célèbre pour avoir filmé la scène, le frère du Français, Yoan, a été "inculpé" par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). C’est son club Dagenham & Redbridge FC qui a annoncé la nouvelle via un communiqué, tout en n’excluant pas l’idée de prendre d’autres mesures: "Le club se réserve le droit de prendre d’autres mesures si cela s’avère nécessaire après la conclusion de la procédure judiciaire."

Rappelons que la formation évoluant en cinquième division anglaise avait pris les devants, en écartant son joueur des terrains. Yoan Zouma avait aussi présenté ses excuses: "Je regrette profondément mon implication dans la vidéo qui a été largement diffusée et je m’excuse sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes."

Kurt Zouma visé par des plaintes

Yoan pourrait ne pas être le seul à devoir rendre des comptes. Son frère Kurt a vu en France la Fondation 30 millions d’amis porter plainte contre lui, il y a quelques semaines: "Selon l’article 113-6 du Code Pénal, la loi pénale est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis."

La RSPCA n’est pas restée sans réaction, et a récupéré la garde des deux chats de Kurt. Malgré la polémique, ce dernier est toujours aligné par son entraîneur David Moyes. À voir si le sélectionneur Didier Deschamps décidera ou non de mentionner son nom dans la prochaine liste de l’Equipe de France.