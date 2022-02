West Ham: Zouma ne sera pas poursuivi pour avoir maltraité son chat

Selon la presse anglaise, la police n’ouvrira pas d’enquête contre Kurt Zouma, filmé en train de maltraiter ses chats.

Kurt Zouma (27 ans) se retrouve au cœur d’une polémique depuis la diffusion, par le Sun, d’une vidéo sur laquelle il maltraite ses deux chats. Le défenseur de West Ham a publié un communiqué dans lequel il s’excuse de ces actes de violence sur les animaux de compagnie à qui il assène un coup de pied, une claque et sur lequel il jette une paire de chaussures.

"Nos deux chats sont aimés et chéris par toute notre famille"

"Je veux dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo, a-t-il déclaré. Je voudrais assurer à tout le monde que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus."

Selon la presse anglaise, la police a décidé de ne pas ouvrir d’enquête contre l’international français (9 sélections, 1 but), transféré de Chelsea à West Ham l’été dernier contre 35 millions d’euros. Lundi, le club londonien a condamné "sans réserve les actions" du joueur. "Nous avons parlé à Kurt et traiterons la question en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux", avait poursuivi le texte.

Les associations animales s’étaient immédiatement offusquées du comportement de l’ancien Stéphanois et avaient promis de soutenir toute éventuelle plainte déposée. Selon la presse anglaise, la vidéo aurait été filmée par le frère de Kurt Zouma, Yoan, avant d’être postée sur Snapchat dimanche après-midi au lendemain de la victoire des Hammers sur Kidderminster (2-1, a.p.) en FA Cup.