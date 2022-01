Premier League: Manchester United vient à bout de West Ham sur un but polémique

A la lutte pour une place en Coupe d’Europe, Manchester United a pris le dessus sur West Ham en toute fin de match contre West Ham grâce à Marcus Rashford (1-0). Chez les Mancuniens, Anthony Martial est entré en jeu, tandis que Alphonse Areola et Kurt Zouma étaient titulaires dans le camp adverse.

La rencontre entre Manchester United et West Ham a pendant longtemps été décevante. Les deux formations étant dans les cinq premières places, ce match s’annonçait riche en occasions, cela ne fut finalement pas le cas. Même si la fin de match a tourné de façon assez surprenante, à l’avantage des coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

Absent des terrains depuis plusieurs semaines, Anthony Martial a fait son retour chez les Mancuniens avec une entrée en jeu à la 82e minute, à la place de Mason Greenwood. Preuve que le problème évoqué par Ralf Rangnick sur la volonté ou non du joueur de participer au match contre Brentford le week-end dernier est de l’histoire ancienne: "J’ai eu une conversation personnelle avec lui dimanche au sujet de ce qui s’est passé et de la façon dont j’ai vu toute la situation, et la question est maintenant résolue", avait déclaré l'Allemand.

Un scénario cruel pour Areola et Zouma

En fin de match, le Français a raté une opportunité de libérer les siens, mais son tir est ralenti par son compatriote Kurt Zouma. Ce n’est que partie remise, puisque le buteur sera à l’avant-dernière passe pour Cavani à l'extrême limite du hors-jeu, qui sert idéalement Marcus Rashford pour arracher un succès inespéré à la 90e+3.

Un final cruel pour le portier Alphonse Areola qui pour sa première titularisation en Premier League, avait assuré l’essentiel avant ce but. Mais aussi pour Kurt Zouma, assez sérieux durant la rencontre. Manchester United est quatrième et échange son ancienne place de cinquième au classement avec West Ham.