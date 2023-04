XV de France: "C'était extraordinaire", comment Laurent Labit s'est retrouvé en immersion à Arsenal

Dans le Super Moscato Show, Laurent Labit, entraîneur adjoint du XV de France, raconte comment il s'est retrouvé à passer quelques jours aux entraînements d'Arsenal avec le staff de Mikel Arteta.

Le rugby à la rencontre du football. Entraîneur adjoint du XV de France, Laurent Labit a passé quatre jours au sein d'Arsenal. Cette expérience, que l'ancien joueur de Castres a raconté mercredi dans le Super Moscato Show, a pu voir le jour grâce à des connexions avec Nicolas Jover et Carlos Cuesta, membres du staff de Mikel Arteta. Le premier cité, spécialiste des coups de pied arrêtés, est originaire du Cap d'Agde.

Avant ce passage par les installations de l'actuel leader de Premier League, l'échange avec le staff londonien a véritablement débuté à l'automne dernier. "Ils sont venus passer trois ou quatre jours en novembre avec nous, avant le match contre l'Afrique du Sud. Puis ils nous avaient invités. (...) C'est tombé la semaine dernière. Je suis arrivé mardi soir à Londres, je suis resté jusqu'à samedi", explique Laurent Labit, très enthousiaste "en tant que passionné de foot et car intéressé par la façon dont ils travaillent".

"Beaucoup de similitudes sur les termes"

"J'ai fait trois jours d'entraînement et le match de vendredi soir à l'Emirates Stadium contre Southampton (3-3). C'était extraordinaire, a-t-il confié. On a beaucoup échangé sur le jeu, l'entraînement. Mais surtout le jeu. Il y a beaucoup de similitudes sur les termes qu'on utilise aujourd'hui. Ils ont un peu abandonné la possession, même si ça les intéresse de l'avoir. Mais ils veulent surtout le territoire, jouer plus haut sur le terrain. C'est justement le problème qu'ils ont. Ils commençaient à réfléchir la semaine dernière pour le match de ce [mercredi] soir contre Manchester City, pour ne pas trop rester dans leur camp et voir comment ils pouvaient sortir le ballon efficacement sans le perdre dans leur camp. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire punir de suite avec les mecs de devant à City".

Avec le XV de France de Fabien Galthié, le travail de Laurent Labit s'inscrit dans le principe de dépossession. Il y voit un parallèle dans le football: "Ils disaient que, sur les principes, toutes les grandes équipes sont surtout sur le pressing, le contre-pressing et la récupération des ballons dans les situations favorables qu'on appelle transitions".

"On a beaucoup partagé, a-t-il assuré. On avait présenté notre jeu, ils avaient écouté ce qu'on avait fait. Beaucoup de choses revenaient et ils voulaient savoir ce qu'on voulait dire derrière tout ça. C'est vrai que c'était très intéressant de discuter du jeu qu'on a réfléchi au XV de France, car on est bons quand le jeu est déstructuré et on arrive à créer le désordre par le jeu au pied ou par notre défense".