Porto: quand Pepe s'embrouille avec l'entraîneur adverse

Porto s’est largement imposé ce lundi soir à domicile contre Farense (5-1) lors de la 32e journée de la saison en D1 portugaise. Un carton qui n’a pas empêché Pepe de se retrouver au cœur d’une altercation avec l’entraîneur des visiteurs en fin de rencontre.

Pepe ne changera donc jamais. Toujours aussi indispensable à la défense de Porto, le central de 38 ans reste un joueur de caractère et ne recule devant aucun combat. Malgré la correction infligée par son équipe contre Farense (5-1) ce lundi en championnat, l’international lusitanien aux 113 sélections a eu maille à partir avec Jorge Costa, technicien adverse, dans les dernières minutes de la rencontre.

L’entraîneur des visiteurs, en difficulté dans la lutte pour le maintien en première division, a notamment reproché à Pepe de mettre trop d’intensité dans ses interventions alors que le match était déjà plié. Deuxième du classement derrière le Sporting, Porto reste à la lutte avec Benfica pour terminer deuxième et décrocher une qualification directe pour la Ligue des champions.

Costa: "Pepe a dû oublier qui je suis"

Lui-même ancien défenseur central de légende des Dragons entre 1990 et 2005 (plus de 380 matchs au compteur), Jorge Costa s’est ensuite payé Pepe après le coup de sifflet final.

"Pepe a dû me confondre avec Loum ou Rafa. Si j’étais Rafa, il s’excuserait, mais il a dû oublier qui je suis, mon passé et l’image que j’ai au FC Porto", a lâché l’entraîneur de Farense auprès de la chaîne Sport TV.

Deux références assez explicites. La première fait échos au dernier match entre les deux équipes en janvier dernier. Là encore Porto l’avait emporté (0-1) et là encore Pepe s’était embrouillé avec Mamadou Loum… son coéquipier chez les Dragons. Le défenseur portugais et le milieu sénégalais avait finalement été séparés par l’arbitre et plusieurs autres partenaires.

La seconde, vient rappeler le tacle appuyé de Pepe sur Rafa Silva, le milieu lisboète était sorti sur blessure, lors du récent duel entre Benfica et Porto (1-1). Cette fois lors son altercation avec Jorge Costa n’aura pas atteint ce niveau mais est venue rappeler que l’ancien du Real restait toujours aussi bouillant.

>> La première division portugaise est à retrouver sur RMC Sport