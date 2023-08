Porto: Sérgio Conceição prend quatre matchs de suspension pour avoir insulté l'arbitre

Expulsé lors du match contre Benfica mercredi dernier en Supercoupe du Portugal, l'entraîneur de Porto Sérgio Conceição a écopé d'une suspension de quatre matchs et de trois amendes pour un total de 12.444 euros pour s'en être pris à l'arbitre et avoir refusé de quitter le terrain après son expulsion.

Le Conseil de discipline de la fédération portugaise de football, l'équivalent de la commission de discipline française, a sanctionné Sérgio Conceição, l'entraîneur du FC Porto, d'une suspension d'un match et de 23 jours, à la suite des incidents survenus en Supercoupe contre Benfica mercredi dernier (défaite 2-0), au cours desquels il a été expulsé.

L'entraîneur a été sanctionné d'une suspension d'un match, déjà purgée lors de la première journée de championnat, ainsi que 23 jours supplémentaires, qui lui feront manquer les parties contre Farense, Rio Ave et Arouca. Soit quatre matchs au total. Il a également écopé d'une amende de 5.100 euros pour l'expulsion, plus 5.100 euros pour les insultes envers l'arbitre de la Supercoupe et 2.244 euros pour avoir refusé dans un premier temps de quitter le banc des remplaçants.

Sergio Conceição, ancien entraîneur du FC Nantes, aurait crié "Va au diable, va te faire foutre, mon pote", selon le rapport de l'arbitre du match, qui lui a donné un rouge pour avoir protesté à l'extérieur de la surface technique. Il aurait également traité l'arbitre d'"artiste" et de "partial" après le rouge, comme l'a écrit Luís Godinho dans le rapport.

"Vous êtes une honte"

"Après l'expulsion de l'entraîneur principal de l'équipe B, M. Sérgio Conceição, le match a été interrompu pendant quatre minutes parce qu'il refusait obstinément de quitter la zone technique et les abords du terrain. En plus de ne pas respecter l'ordre d'expulsion, il a continué à proférer des insultes et des injures à l'encontre de l'arbitre en lui criant : "Va au diable, tu es un artiste, tu es partial, ce n'est ni le premier ni le deuxième. C'était Danilo, c'était Luis Díaz et maintenant tu n'expulses pas João Neves. Tu es faible, faible, faible, très faible!"", rapporte le rapport de l'arbitre.

Selon Luís Godinho, l'entraîneur des Dragons a de nouveau demandé des explications après le coup de sifflet final. "Alors que l'équipe arbitrale se dirigeait vers les vestiaires, l'arbitre a été interpellé dans les escaliers par l'entraîneur principal de l'équipe B, M. Sérgio Conceição. Il voulait savoir pourquoi il avait été exclu. Après que l'arbitre a expliqué les raisons, il a répété les paroles insultantes et offensantes qu'il avait prononcées lorsqu'il avait été exclu à 90e+6 et a ajouté: "Vous jouez avec mon travail. Vous avez déjà des antécédents contre nous. Vous êtes une honte."