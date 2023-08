Portugal: Di Maria déjà décisif lors d’un bouillant Benfica-Porto

De retour à Benfica cet été treize ans après son départ, Angel Di Maria a brillé en marquant face à Porto (2-0), rival honni, en Supercoupe du Portugal, lors d’un match bouillant.

Un retour éclatant. Treize ans après son départ, Angel Di Maria (35 ans) a parfaitement réussi sa deuxième aventure avec Benfica qu’il a retrouvé cet été. Le milieu de terrain offensif a débloqué le sort du bouillant choc face à Porto (12 cartons jaunes, Pepe et Sergio Conceicao expulsés) en Supercoupe du Portugal (2-0). Décalé à l’entrée de la surface de réparation, l’ancien joueur du PSG a décroché une belle frappe enroulée qui s’est logée dans le petit filet du but adverse, même si le gardien Diogo Costa semblait sur la trajectoire (61e).

"Un titre qui me manquait avec Benfica"

Quelques minutes plus tard, le Croate Peter Musa (68e) a donné un avantage définitif à son équipe. Angel Di Maria a, lui, été élu homme du match et lance parfaitement son nouveau passage avec le club lisboète, celui de ses débuts en Europe (2007-2010). Un retour de rêve.

"J'imaginais déjà ça, la joie de gagner un titre qui me manquait avec Benfica, a confié l’international argentin à l’issue de la rencontre. Je l'ai réussi aujourd'hui lors de mon premier match. Donner cette joie aux supporters qui nous ont donné la force dans un match qui n'a pas été facile. Nous avons beaucoup joué en première mi-temps puis en seconde nous avons fait la différence car nous avons des joueurs de très grande qualité."

Bilan Liga Portugal 2023 : Le 38e titre de Campeão du Benfica champion 13:07

"Je n'ai jamais douté de mon retour à Benfica, c'était toujours quelque chose que j'avais en tête depuis le jour de mon départ, a-t-il ajouté. J'attendais le bon moment et c'est finalement arrivé. J'ai rendu heureux ceux qui sont venus me recevoir. Je suis très heureux ici." Après avoir son départ de Paris l’été dernier, Di Maria a passé une saison à la Juventus avant de s’engager pour une saison (plus une saison en option) avec le club lisboète.