Portugal: un but dingue de près de 80m sur un dégagement du gardien

Manuel Soares a grandement contribué à la victoire de l’équipe réserve du Benfica ce lundi en deuxième division portugaise face au CD Trofense (1-2). Sur un dégagement d’environ 80 mètres, le gardien a surpris son homologue et permis au club lisboète d’égaliser puis de s’imposer.

Pur produit du centre de formation du Benfica, Manuel Soares se souviendra toute sa carrière de son déplacement sur le terrain du CD Trofense ce lundi lors de la 12e journée de D2 portugaise. Et pour cause, le gardien de 20 ans a permis à la réserve du club lisboète d’égaliser face aux locaux après un début de match compliqué.

Sur un dégagement de près de 80 mètres, le portier du Benfica a mis en difficulté Miguel Santos. Lobé par la frappe de Manuel Soares, le gardien de Trofense a ensuite joué de malchance. Après avoir heurté la barre transversale, le ballon est revenu sur l’infortuné joueur de 28 ans.

Benfica sur le podium en D2

Tout proche de rejoindre les Ali Ahamada, Rogerio Ceni et autres Jose Luis Chilavert ou Tim Howard, parmi les gardiens buteurs, Manuel Soares n’a (logiquement) pas eu gain de cause auprès des officiels. Mais si ce but est finalement considéré comme un contre son camp de Miguel Santos, le joueur benfiquiste se félicitera d’avoir permis à son équipe d’égaliser lors de ce duel mal embarqué contre Trofense.

Histoire de lui donner complètement le sourire, Luis Semedo a fini par offrir la victoire au Benfica dans les dix dernières minutes. Un succès qui permet aux Aigles lisboètes de conforter leur troisième place du classement de la deuxième division, à seulement deux longueurs de la deuxième place.

Une position de prestige puisque, même en cas de titre de champion ou de promotion gagnée sur le terrain, la réserve de Benfica comme celle du FC Porto ne sont pas autorisées à monter dans l’élite.