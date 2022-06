Procès de la Fifa: Sepp Blatter s'est plaint de problèmes de santé, son audition repoussée

Fragilisé par des soucis de santé, Sepp Blatter n’a pas été capable de répondre aux questions de la justice ce mercredi en Suisse. Le tribunal pénal fédéral a repoussé l’audition de l’ancien président de la Fifa dans une affaire d’escroquerie dans laquelle il doit être interrogé, en parallèle de Michel Platini.

A 86 ans, la santé de Sepp Blatter n’est plus aussi étincelante. A tel point que le premier jour du procès de la Fifa s’est rapidement achevé ce mercredi à Bellinzone en Suisse. Attendu pour une audition devant le tribunal pénal fédéral pour une affaire d’escroquerie mêlant également Michel Platini, l’ancien président de la Fifa a bénéficié d’un report de son audition.

"Je ne vais pas bien, a lancé l’ex-patron du football mondial selon les propos cités par le journal local Le Matin. Je ne peux pas bien respirer, je ne me sens pas capable de répondre aux interrogatoires."

Blatter: "J’espère que je serai en forme"

Tête d'affiche de cette affaire judiciaire, Sepp Blatter est ainsi suspecté d’avoir poussé la Fifa à verser environ 1,8 millions d’euros (2 millions de francs suisses) à Michel Platini en 2011 en échange d’une activité fictive. Lancée en 2015, l’enquête judiciaire a notamment entraîné une fin de carrière anticipée pour les deux dirigeants. Si l’ancien meneur de jeu des Bleus a été sanctionné en appel d’une interdiction de quatre ans de toutes activités liées au football (contre huit initialement), Sepp Blatter a été suspendu pour six ans après son passage devant le Tribunal arbitral du sport en 2016.

Pour l’examen du volet pénal de cette affaire, une escroquerie qui pourrait valoir cinq ans de prison aux intéressés, il faudra donc encore attendre au moins jusqu’à jeudi. "J’espère que je serai en forme", a encore indiqué Sepp Blatter lors de son passage devant le juge ce mercredi en réponse aux questions de la juge sur son état de santé.

Le jour et la nuit avant le début du procès

Le report de l’audition du Valaisien de 86 ans a peut-être un peu de quoi surprendre compte-tenu de ses propos à l’arrivée au tribunal de Bellizone ce mercredi matin. Sepp Blatter se disait alors "très confiant" en marge de l’ouverture de son procès.

"Si je n’étais pas confiant le premier jour du procès, ce serait mauvais, avait aussi expliqué celui qui a dirigé la Fifa entre 1998 et 2015. […] Cela fait 45 ans que je sers la FIFA, le football international, et c’est ma vie, ma vie professionnelle. Et maintenant je dois me défendre et je me défendrai bien, surtout parce que j’ai la conscience tranquille."

Reste désormais à savoir si l’audition du dirigeant suisse se déroulera bien ce jeudi ou si le programme déjà chargé de ce procès entraînera un nouveau report de son interrogatoire par le tribunal pénal fédéral.