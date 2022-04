PSG: Bruno Rodriguez donne de ses nouvelles plus d’un mois après son amputation

Amputé de la jambe droite en mars dernier, Bruno Rodriguez a donné de ses nouvelles. L’ancien Parisien est apparu avec sa nouvelle prothèse. C'est son ancien coéquipier Jimmy Algerino qui a partagé cette vidéo sur Twitter.

Un mois après, Bruno Rodriguez remarche. Amputé de la jambe droite en mars dernier à cause de “souffrances permanentes” à la cheville, l’ancien joueur du PSG est réapparu via une vidéo postée par Jimmy Algerino, ancien coéquipier du Corse, sur Twitter. On y voit Rodriguez appréhender sa nouvelle prothèse et réapprendre à marcher.

"Une joie immense de faire mes premiers pas avec ma prothèse provisoire. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos encouragements et soutiens", a déclaré le buteur également passé par Metz (1997-1999). Parmi ses soutiens, Rodriguez peut compter sur l'ancien Nantais Ricardo Faty, qui a répliqué d'un sobre "Forza Bruno" sous la vidéo.

Une amputation liée aux multiples infiltrations

Retraité des terrains depuis 2006 après une dernière pige à Clermont, Bruno Rodriguez souffrait constamment de la cheville. Selon lui, ces douleurs seraient la conséquence des multiples infiltrations qu’il a subies au cours de sa carrière.

"Suite à toutes les in­fil­tra­tions que j’ai faites pen­dant ma car­rière, les en­torses que j’ai eues, on a es­sayé de ré­pa­rer, plus ou moins, ce qui était pos­sible et ça n’a pas pu se faire. Mais là, j’avais trop mal. Je n’avais plus de vie. Donc on a pris la dé­ci­sion de cou­per, se résignait l’homme de 49 ans pour Le Républicain Lorrain. J’étais au point mort. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pou­vais plus conduire, je ne pou­vais plus sor­tir. Ce n’était pas évident. Ces der­nières an­nées n’ont pas été agréables à vivre."

Auteur de 76 buts en 259 matchs entre 1991 et 2006, le natif de Bastia a également porté le maillot de l’équipe de France U19 entre 1990 et 1991.