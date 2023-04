PSG: Mbappé a-t-il du pouvoir au-delà du terrain ? "Il ne faut pas se méprendre sur qui je suis", tranche l’attaquant

Invité de l’émission Tout le sport sur France 3 ce mercredi soir, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’importance de toutes ses prises de parole. L’attaquant du PSG et de l’équipe de France assume être "un citoyen" qui défend ses valeurs. Tout en assurant ne pas se prendre pour ce qu’il n’est pas.

La campagne de réabonnement au Parc des Princes, la sortie de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, la gestion des droits à l'image de l’équipe de France… Ces derniers mois, Kylian Mbappé a prouvé à de nombreuses reprises qu’il n’hésitait pas à monter au créneau pour défendre ses positions, chacune de ses prises de parole faisant l’effet d’une véritable bombe médiatique.

Invité de l’émission Tout le sport sur France 3 ce mercredi soir, l’attaquant du PSG et de l’équipe de France a assumé ses différentes prises de position. Tout en considérant qu’il ne fallait pas sur-évaluer son influence.

"J’ai des droits que je veux faire valoir et ça je l’assume"

[Considérez-vous que vous avez du pouvoir aujourd’hui ?] "Les gens le considèrent… et parfois ils le sur-considèrent, a tranché Mbappé. On pense que c’est moi qui fais tout, moi qui fais l'équipe, moi qui dis qui doit faire quoi… Même si j’adore être investi, la base de tout est que je suis joueur de foot et il ne faut pas se méprendre sur qui je suis."

"Bien sûr que je suis un citoyen, bien sûr que j’ai des positions et des valeurs que je défends. J’ai des droits que je veux faire valoir et ça je l’assume et je le revendique. Mais je ne me prends pas pour plus que je suis, a-t-il poursuivi sur France 3. Quand vous êtes ce que je suis et que vous représentez ce que je représente, il ne faut pas trop faire attention à ce que les gens pensent car sinon vous n’allez pas dormir de la nuit (sourire).”