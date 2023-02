PSG: un homme condamné pour s’être fait passer pour le père de Mbappé

Un homme de 48 ans a été condamné, jeudi par le tribunal de Versailles, à dix mois d’emprisonnement pour s’être fait passer pour le père de Kylian Mbappé pour obtenir des titres de séjour.

Le nom Mbappé s’est invité au tribunal judiciaire de Versailles, jeudi. Un homme de 48 ans était jugé pour s’être fait passer pour Wilfrid Mbappé, père de Kylian, auprès des préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne afin d’obtenir la régularisation du titre de séjour d’un couple d’Algériens. Les faits se sont produits en décembre et janvier derniers. L’homme a été démasqué par un agent administratif de la préfecture des Yvelines ne reconnaissant pas la voix de Wilfrid Mbappé, avec lequel il a déjà échangé, au téléphone, relate Le Parisien.

Une lettre avec l'entête du PSG et une fausse signature de Wilfrid Mbappé

Invité à envoyer une document écrit, l’usurpateur a alors fait parvenir une lettre avec l’entête du PSG en imitant la signature de Wilfrid Mbappé. Les nombreuses fautes d’orthographe ont fini de faire l’agent qui a prévenu la police. L’enquête a mené chez l’homme qui avait donc procédé à la même manœuvre auprès de deux autres préfectures.

L’accusé a reconnu les faits et fait part de ses regrets, tout en assurant avoir effectué ses démarches comme une bonne action et de manière bénévole. Une version différente de celle des enquêteurs qui pensent que l’homme s’est enrichi sur le dos de ses clients après la découverte de 4.370 euros en liquide à son domicile et de comptes bancaires comportant 24.230 euros de versements intraçables. Ce qui laisse présumer des revenus non déclarés.

Les éléments de l’enquête et ses nombreux antécédents judiciaires ont poussé la justice à le condamner à dix mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et à 2 000 euros d’amende.