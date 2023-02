OM-PSG: "Pas d'autre arme que Mbappé dans ce club", Riolo pointe les faiblesses de Paris et le brio de Marseille

Daniel Riolo s'est montré très critique à l'égard du Paris Saint-Germain après la défaite contre l'Olympique de Marseille (2-1) ce mercredi en Coupe de France. Le membre de l'After Foot a pointé du doigt les carences parisiennes en l'absence de Kylian Mbappé et a salué la prestation des Marseillais d'Igor Tudor.

Inquiétant à moins d'une semaine de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions. Emporté par la furia marseillaise, le PSG a perdu contre l'OM (1-2) ce mercredi lors des huitièmes de finale de Coupe de France. Dépassés techniquement, mentalement et physiquement, les joueurs franciliens n'ont presque rien montré face à une équipe phocéenne poussée par tout les fans massés au Vélodrome. Tout sauf une surprise selon Daniel Riolo après le début d'année 2023 des deux rivaux.

"A la vue des matchs récents, la dynamique du PSG et la dynamique de l'OM, même si la dynamique de l'OM avait un peu été entachée par le match de dimanche contre Nice, Marseille avait affiché ses vertus habituelles des dernières semaines et on se doutait un petit peu qu'ils allaient faire cela et qu'ils n'allaient pas changer parce que cétait le PSG en face, a estimé l'éditorialiste de l'After Foot sur RMC. Le seul truc, parce qu'on l'a un peu vu dimanche, c'est qu'ils pressent tellement et se déséquilibrent tellement que, si tu as des attaquants un peu habiles pour prendre l'espace et mettre une belle passe ou une belle frappe cela peut faire mal."

Riolo rappelle la Mbappé dépendance

Valentin Rongier et Igor Tudor avaient reconnu avant la rencontre que l'absence de Kylian Mbappé constituait un plus pour l'OM. Avec le forfait du Français, touché à l'ischio gauche, le PSG a manqué de profondeur en attaque et le duo Messi-Neymar n'a pas réussi à capitaliser sur les espaces laissés dans le dos de la défense olympienne.

"Quand en face tu as Neymar ou Messi, même quand ils sont moyens comme ce mercredi, ils peuvent toujours t'inventer un truc ou lancer un Mendes ou un Hakimi dans l'espace. Le doute résidait là en fait, uniquement là: sur la capacité du PSG à profiter de l'espace, a encore jugé Daniel Riolo après la défaite francilienne au Vélodrome. Tout le monde a dû penser à un moment que si Mbappé avait été là, il y a quelques espaces qui auraient été mieux exploités par les Parisiens. On sait que c'est l'arme du PSG et il n'y en a pas d'autre dans ce club, il n'y a que Mbappé. On se tue à le répéter et les gens ne veulent pas toujours l'entendre mais il n'y a que lui."

Et le journaliste de préciser: "Sans lui ce mercredi et avec un OM au complet, capable de presser partout sans baisse d'intensité, on a vu ce que l'on attendait. A savoir un Marseille supérieur qui n'avait pas peur même dans le un-contre-un. Neymar et Messi ont tenté des percées mais ils ont buté sur des Marseillais vaillants qui voulaient toujours ressortir les ballons et qui ont abattu un travail incroyable au milieu. Au milieu, c'est bien de faire des petites baballes et des fameuses sorties de pressing. Mais le milieu de terrain c'est aussi travailler et créer. Il se trouve qu'à l'OM les milieux qui travaillent sont même capables de faire des passes vers l'avant comme Rongier, Veretout et Guendouzi. Bravo à toute l'équipe de l'OM qui a vraiment été au-dessus."

"Les deux attaquants qui sont cramés"

L'absence de Kylian Mbappé a pesé sur le déroulé de ce Classique. Mais selon Daniel Riolo, c'est surtout la pauvreté de ce PSG qu'il faut pointer du doigt. C'est simple, à ses yeux, aucun joueur de Christophe Galtier ne méritait sa place dans le onze marseillais ce mercredi.

"Tout ce que l'on voit du PSG, toutes les carences que l'on pointe à longueur de semaine sur les deux attaquants (Neymar et Messi) qui sont cramés. Ils sont capables de fulgurances mais il n'y a plus rien en eux. Il n'y a plus le très haut niveau, a enchaîné Daniel Riolo. Je me souviens des soirées où je disais qu'il n'y avait pas un Marseillais capable s'asseoir sur le banc du PSG. Combien de fois j'ai pu dire cela? Cela agaçait les Marseillais qui disaient que j'exagérais alors qu'il y avait Payet. Ce mercredi, il n'y a pas un Parisien titulaire dans l'équipe de l'OM. Il n'y en a pas un. C'est ça le drame. Peut-être Hakimi mais cela voudrait dire à la place de Clauss qui est très bien. Hakimi peut-être, ok, si on veut. Ou Nuno Mendes sur le côté, cela dépend de la défense que l'on a. Mais dans le jeu et au niveau des attaquants le drame, le drame absolu du PSG c'est qu'il n'y a pas un Parisien que je mets titulaire à la place d'un Marseillais. C'est inimaginable de dire un truc pareil. Et pourtant c'est juste un constat."

Riolo salue le brio de Tudor

Surpris devant son public par Nice (1-3) lors de la 22e journée de Ligue 1, l'OM d'Igor Tudor a fait naître quelques critiques. Une grossière erreur selon l'éditorialiste de l'After. L'entraîneur croate a fait taire ses détracteurs grâce à ce probant succès contre Paris.

"Dimanche parce qu'ils ont perdu contre Nice, qui a été très opportuniste, il y avait déjà sur les réseaux les grands spécialistes qui voulaient l'enterrer, a ironisé Daniel Riolo au sujet de la gestion de son groupe par le coach phocéen. Ah là là là là...C'était il y a trois jours seulement et qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur Tudor. Mon Dieu! C'est vrai que le cadeau fait à Payet, je suis désolé pour lui, c'est vrai que c'était à mettre à son débit. Oui, il a fait une erreur de compo au départ. C'est certainement vrai. Ok, il a fait une erreur. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'il a amené au Vélodrome! Qu'est-ce qu'il a amené dans ce stade! Le feu à chaque match, un état d'esprit incroyable. Quand tu es supporter du PSG et que tu vois jouer l'OM ce mercredi, tu as honte."