OM-PSG: "L'absence de Mbappé ? Une bonne chose pour nous", reconnaît Rongier

A la veille du Classique face au PSG en huitième de finale de Coupe de France, Valentin Rongier n'a pas caché que l'absence de Kylian Mbappé est une bonne nouvelle pour l'OM.

Les Marseillais se frottent les mains à l'idée de ne pas voir Kylian Mbappé fouler la pelouse du Vélodrome, lors du huitième de finale de Coupe de France face au PSG, mercredi (21h10). Blessé à la cuisse la semaine dernière face à Montpellier en championnat, le champion du monde 2018 devrait manquer le match aller face au Bayern Munich en Ligue des champions. Une chose est sûre, son absence lors du Classique réjouit les joueurs de l'OM.

"Je ne vais pas mentir, c'est une bonne chose pour nous qu'il soit absent car on connait sa qualité et sa vitesse, a avoué Valentin Rongier en conférence de presse ce mardi. Surtout au vu de notre style de jeu où on s'expose sur les contres et c'est une arme redoutable dans ce domaine. Ce sera forcément différent. Il ne faut pas se dire que comme Mbappé n'est pas là ils n'ont personne sur les contres. Ils ont d'autres joueurs qui vont vers l'avant. Mais oui, c'est une bonne chose pour nous qu'il ne soit pas là."

L'OM est "prêt" pour ce choc

Le discours est le même du côté d'Igor Tudor, qui manie toutefois la prudence. "Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un avantage mais il y a aussi d'autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match."

Même sans Mbappé, les Phocéens n'ont pas l'intention de changer leur façon de jouer. "On aime bien presser haut, c'est ce qu'on va faire, avertit Rongier. Oui on attaque, on met de la pression mais il faut qu'on garde un équilibre. On va être à 200% dans les duels et les courses. On va aller les chercher et il faudra faire attention sur les contres. On est prêts et on va essayer de les bouger." En quête d'un trophée depuis 2012 (Coupe de la Ligue), les Marseillais veulent accrocher la Ligue des champions en fin de saison. Deuxième du championnat, l'OM veut aussi garnir son palmarès avec une Coupe de France, que le club n'a plus soulevé depuis 1989.